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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.2 3 830 оценок

Патч 4.52 для No Man's Sky решил проблему, из-за которой блокировался финал сезона Omega

Gruz_
Новости

Компания Hello Games выпустила очередное обновление для No Man's Sky, в котором, судя по всему, разработчики учли немало замечаний со стороны комьюнити. После обновления расширения Omega и бесплатного периода было обнаружено ряд недочетов, в том числе один, способный помешать завершению сезона, и обновление попыталось исправить некоторые из них.

  • Исправлена проблема, блокировавшая завершение сезона.
    • Теперь можно перейти в обычный режим из сохранений, начатых в режиме "Сезон", без необходимости завершать необязательные этапы.
  • Исправлена проблема, из-за которой части кастомизации неправильно распределялись по категориям.
  • Исправлена проблема, из-за которой принадлежащий игроку пиратский дредноут мог стрелять по игроку.
  • Исправлена проблема, из-за которой игрок мог уничтожить принадлежащий ему пиратский дредноут.
  • Исправлена проблема, из-за которой ангар принадлежащего игроку пиратского дредноута мог выглядеть как ангар обычного грузового корабля.
  • Исправлена проблема, из-за которой пиратские дредноуты могли взрываться при спауне.
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые ранее созданные сохранения не могли быть использованы в мультиплеере.
  • Исправлен сбой, связанный с памятью.
  • Исправлен сбой, связанный с поселениями.
  • Исправлен сбой, связанный с фрегатами.
  • Исправлен сбой в мультиплеере.
  • Исправлено зависание на ПК.
  • Исправлен сбой в погодных эффектах.
  • Исправлен сбой на Xbox.

Ознакомиться с полным содержанием патча можно заглянув на официальный сайт игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гремлин666

А всем по уху!!!!!!!!!!!!!

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Samson48

Кому всем, тебе и твоим воображаемым друзьям?

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