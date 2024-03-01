Патч 4.52 для No Man's Sky решил проблему, из-за которой блокировался финал сезона Omega

Компания Hello Games выпустила очередное обновление для No Man's Sky, в котором, судя по всему, разработчики учли немало замечаний со стороны комьюнити. После обновления расширения Omega и бесплатного периода было обнаружено ряд недочетов, в том числе один, способный помешать завершению сезона, и обновление попыталось исправить некоторые из них.
- Исправлена проблема, блокировавшая завершение сезона.
- Теперь можно перейти в обычный режим из сохранений, начатых в режиме "Сезон", без необходимости завершать необязательные этапы.
- Исправлена проблема, из-за которой части кастомизации неправильно распределялись по категориям.
- Исправлена проблема, из-за которой принадлежащий игроку пиратский дредноут мог стрелять по игроку.
- Исправлена проблема, из-за которой игрок мог уничтожить принадлежащий ему пиратский дредноут.
- Исправлена проблема, из-за которой ангар принадлежащего игроку пиратского дредноута мог выглядеть как ангар обычного грузового корабля.
- Исправлена проблема, из-за которой пиратские дредноуты могли взрываться при спауне.
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые ранее созданные сохранения не могли быть использованы в мультиплеере.
- Исправлен сбой, связанный с памятью.
- Исправлен сбой, связанный с поселениями.
- Исправлен сбой, связанный с фрегатами.
- Исправлен сбой в мультиплеере.
- Исправлено зависание на ПК.
- Исправлен сбой в погодных эффектах.
- Исправлен сбой на Xbox.
Ознакомиться с полным содержанием патча можно заглянув на официальный сайт игры.
А всем по уху!!!!!!!!!!!!!
Кому всем, тебе и твоим воображаемым друзьям?