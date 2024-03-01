Патч 4.52 для No Man's Sky решил проблему, из-за которой блокировался финал сезона Omega

Научно-фантастический симулятор о космических путешествиях от создателей Joe Danger. Игра разворачивается в процедурно-генерируемой вселенной, где планеты и их обитатели образуются случайным образом. Главной целью игрока является поиск центра вселенной, чтобы разгадать все ее тайны.

На пути к своей цели игроку предстоит исследовать планеты, добывать ресурсы, улучшать свою экипировку и корабль. В игре представлено огромное количество инопланетных рас, для торга с которыми вам необходимо выучить их язык. Игра представляет собой космическую песочницу.