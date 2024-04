Авторы No Rest for the Wicked рассказали, почему их экшен-РПГ не стоит $70

No Rest for the Wicked, ролевая игра в стиле Diablo, над которой работают авторы Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps, Moon, не будет стоить 70 долларов. Генеральный директор Томас Малер говорит, что цена игры объясняется характером команды, их общей позицией по поводу растущих цен на игры и заметным отсутствием акционеров, которые бы наложили лапу на бухгалтерские книги компании.

Мы уже давно слышим жалобы геймеров на то, что 70 долларов - это новая норма. Мы также регулярно видим игры за 70 долларов с микротранзакциями сверху, и обычно игроки это ненавидят.



Я также открыто выступил против некоторых нелепых вещей, которые происходят с разработчиками, выставляющими цены в 65 долларов и выше за чисто косметические предметы.



Поскольку мы выпускаем Wicked в раннем доступе, мы не думали, что будет разумно обманывать игроков, выставляя полную цену прямо у ворот. Мы стараемся быть очень эффективными в Moon. Мы не нанимаем сотни людей только для того, чтобы создать у акционеров иллюзию, что мы растем. У нас нет никаких акционеров. Если мы можем делать лучшие продукты с меньшими затратами, чем AAA-студии, и поэтому можем устанавливать более низкие цены, это признак того, что мы делаем что-то правильно.

Малер приводит в пример две игры Ori: Blind Forest и Will of the Wisps, цена которых на старте составляла 20 и 30 долларов соответственно. Генеральный директор считает, что это "меньше, чем мы, вероятно, могли бы", но при этом утверждает, что "мы продали около 10 миллионов копий благодаря качеству наших игр, а также, вероятно, потому, что мы стараемся не быть жадными".



No Rest for the Wicked будет стоить 39,99 доллара при запуске, предположительно со стандартной недельной скидкой в Steam (и партнерской скидкой для создателей контента, распространяющих игру). На странице Steam подтверждается, что цена будет повышена после выхода игры из раннего доступа, но мы не знаем, насколько именно. Но, по словам Малера, "никто не заставлял нас предлагать скидку, мы подумали, что это будет отличным жестом!".



В то время как многие издатели отчитываются о рекордных доходах, невидимая рука акционеров и инвесторов становится особенно актуальной темой в последнее время.