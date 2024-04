Digital Foundry похвалили No Rest for the Wicked за атмосферу и визуальный стиль

No Rest for the Wicked — главный герой последнего анализа Digital Foundry, который на техническом и художественном уровне хвалит игру, разработанную Moon Studios, которая, очевидно, смешивает визуальные элементы, вдохновленные такими играми, как Dark Souls, Diablo и даже Animal Crossing.

Доступная с сегодняшнего дня в раннем доступе в Steam, No Rest for the Wicked работает на движке Unity, но благодаря ряду настроек этот аспект отходит на второй план, и игре удается выделиться, в том числе благодаря физической системе и дополнительным возможностям моделирования.

Благодаря отличной реализации HDR, новая игра от Moon Studios действительно выглядит как «движущаяся картина» и использует «изогнутый» подход к трехмерной карте, аналогичный Animal Crossing.

Тем не менее, атмосфера и детали, примененные к персонажам, объектам и локациям, являются мастерскими, а ветер и погодные условия добавляют глубины.

Требования No Rest for the Wicked к ПК заставили нас задуматься о плохо оптимизированной и в целом тяжелой игре, но как обстоят дела на самом деле? Согласно тестам Digital Foundry, безусловно, есть некоторые проблемы, и разработчикам придется поработать над улучшением оптимизации, но для начала жаловаться не на что.

В частности, Джон Линнеман пояснил, что немногие игры раннего доступа могут рассчитывать на аналогичный уровень качества, и будет интересно посмотреть, как отзывы пользователей помогут Moon Studios улучшить проект.