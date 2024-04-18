Директор No Rest for the Wicked пообещал помочь русским геймерам с покупкой

Разработчики Ori, Moon Studios выпустила No Rest for the Wicked. Игра оказалась недоступна в русском регионе Steam, но директор студии Томас Малер пообещал помочь русскоязычным геймерам.
По словам разработчика, в команде Moon собрались специалисты из разных стран. В том числе среди сотрудников есть русские, израильтяне и украинцы. Директор студии гордится тем фактом, что работает вместе с такой мультикультурной группой талантливых людей.
Малер подчеркнул, что его не интересует политика и он просто хочет создавать игры, которые приносят радость. И если у кого-то из России возникли проблемы с покупкой, разработчик постарается их разрешить.
После выхода в раннем доступе No Rest for the Wicked получит несколько обновлений с дополнительными историями, боссами и многопользовательским режимом.
Интересно как но круто, что он вообще это сказал. Игра очень жду.
В игре есть русский , играю кайфую, оч похожа на seven! Боевка приятная, не сложная. Открытый мир с куча секретами и паркуром .
Игра стоит своих денег даже на данный момент , хотя разрабы конечно свинью подложили игрокам в России , но мы нашли способ потратить кровно заработанные )
Ну, ребят, хватит уже разраба и издателя путать. Игру закрывает для покупки именно издатель - в данном случае Take-Two, а это та ещё шарашкина конторка.
Уважаемо
Что касается самой игры - пока всё нравится, знаю у многих проблемы с оптимизацией, но у меня пока гладко
Зачем тогда убрали из региона? Игроки сами бы легко нашли способ.
Так это не разработчики же решили убрать, а издатель - Take-Two. Разрабы здесь не виноваты.
Игра не выпущена а лишь кинули неготовый продукт с щильдиком ранний доступ. Касательно помощи как говорится выпустите сначала готовую игру а потом помогаейте с ее покупкой. А то привыкли сначала деньги вам, а потом когда нить аренда готовой игры в Steam.
Судя по ролику получим очередную пиксельную кашу похожу на HDR в плане палитры. Так сказать нужно ведь как-то максировать криворукость дизайнеров. И не желание вкладывать хорошие деньги в раработку дабы оправдать задранную цену.