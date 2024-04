Директор No Rest for the Wicked пообещал помочь русским геймерам с покупкой

Разработчики Ori, Moon Studios выпустила No Rest for the Wicked. Игра оказалась недоступна в русском регионе Steam, но директор студии Томас Малер пообещал помочь русскоязычным геймерам.

По словам разработчика, в команде Moon собрались специалисты из разных стран. В том числе среди сотрудников есть русские, израильтяне и украинцы. Директор студии гордится тем фактом, что работает вместе с такой мультикультурной группой талантливых людей.

Малер подчеркнул, что его не интересует политика и он просто хочет создавать игры, которые приносят радость. И если у кого-то из России возникли проблемы с покупкой, разработчик постарается их разрешить.

После выхода в раннем доступе No Rest for the Wicked получит несколько обновлений с дополнительными историями, боссами и многопользовательским режимом.