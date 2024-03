Дорожная карта раннего доступа No Rest for the Wicked включает мультиплеер и фермерство

После объявления о выходе No Rest for the Wicked 18 апреля на ПК в раннем доступе Steam, Moon Studios опубликовала дорожную карту предстоящей ролевой игры. Первое обновление, дата выхода которого не указана, добавит мультиплеер.

Второе обновление называется The Breach, а дальнейшие обновления обещают выйти за рамки. Согласно странице Steam, многопользовательский режим будет поддерживать до четырех игроков и даже включать PvP. Также появятся расширенные сюжетные материалы и главы, новые регионы карты, враги, боссы, оружие, броня, снаряжение и редкие предметы.

Также будет фермерство, хотя, судя по изображению дорожной карты, оно, вероятно, появится гораздо позже, а также дополнительные этажи для Склепа, Награды и Испытания. Все эти функции появятся до версии 1.0 и выхода из раннего доступа, так что следите за обновлениями для получения дополнительной информации в ближайшие месяцы.

No Rest for the Wicked также находится в разработке для Xbox Series X/S и PS5.