на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.7 29 оценок

Экшен-RPG No Rest for the Wicked от авторов Ori получила дату релиза и новый геймплей

butcher69
Новости

Изометрический ролевой экшен No Rest for the Wicked выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 18 апреля, а позже состоится полноценный запуск на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, объявили издатель Private Division и разработчик Moon Studios.

Во время сегодняшнего эфира "Wicked Inside" основатели Moon Studios Томас Малер и Геннадий Король поделились новыми подробностями о ключевых элементах No Rest for the Wicked, в том числе:

  • Мрачное, зрелое повествование игры.
  • Созданный вручную мир, богатый деталями, с неповторимым, живописным художественным стилем.
  • Точный бой, позволяющий создавать анимационные, жестокие и тактильные бои.
  • Оружие в игре, а также зачарования, рунные атаки и уклонение.
  • Мягкая классовая система игры.
  • Навыки, необходимые для борьбы с жестокими боссами игры.
  • Город Сакрамент, столица Изола Сакра, и то, как игроки влияют на его развитие с течением времени.
  • Жилье, ремесло и гибкая система дизайна интерьера.
  • Дорожная карта раннего доступа.

Здесь представлена дорожная карта раннего доступа и некоторые другие скришоты:

Ваша история начинается как керим, одного из секты мистических воинов, одаренных необычными способностями и клянущихся уничтожить Мора любой ценой.

Но ваше путешествие усложняется, когда приключения заставляют вас взглянуть на жизнь обычных людей и втягивают в вихрь политических заговоров, развертывающихся на разоренной земле. Хаос тянет вас в разные стороны, пока вы стремитесь очистить королевство от зла и решить его судьбу.

15
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Cristian Gurau

Продано однозначно

1
Mc X

Поддерживаю! И еще парочку, друзьям в подарок, заверните в подарочные упаковки с ленточками :)

UPD: Ложку дёгтя добавлю... :\
Издатель Private Division, возможно, подложит свинью и на релизе врубит "Этот товар недоступен в вашем регионе"...

0
eng1neR

Почему то игра напоминает магику, особенно эти движения меча

0