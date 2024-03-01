Экшен-RPG No Rest for the Wicked от авторов Ori получила дату релиза и новый геймплей

Изометрический ролевой экшен No Rest for the Wicked выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 18 апреля, а позже состоится полноценный запуск на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, объявили издатель Private Division и разработчик Moon Studios.
Во время сегодняшнего эфира "Wicked Inside" основатели Moon Studios Томас Малер и Геннадий Король поделились новыми подробностями о ключевых элементах No Rest for the Wicked, в том числе:
- Мрачное, зрелое повествование игры.
- Созданный вручную мир, богатый деталями, с неповторимым, живописным художественным стилем.
- Точный бой, позволяющий создавать анимационные, жестокие и тактильные бои.
- Оружие в игре, а также зачарования, рунные атаки и уклонение.
- Мягкая классовая система игры.
- Навыки, необходимые для борьбы с жестокими боссами игры.
- Город Сакрамент, столица Изола Сакра, и то, как игроки влияют на его развитие с течением времени.
- Жилье, ремесло и гибкая система дизайна интерьера.
- Дорожная карта раннего доступа.
Здесь представлена дорожная карта раннего доступа и некоторые другие скришоты:
Ваша история начинается как керим, одного из секты мистических воинов, одаренных необычными способностями и клянущихся уничтожить Мора любой ценой.
Но ваше путешествие усложняется, когда приключения заставляют вас взглянуть на жизнь обычных людей и втягивают в вихрь политических заговоров, развертывающихся на разоренной земле. Хаос тянет вас в разные стороны, пока вы стремитесь очистить королевство от зла и решить его судьбу.
Продано однозначно
Поддерживаю! И еще парочку, друзьям в подарок, заверните в подарочные упаковки с ленточками :)
UPD: Ложку дёгтя добавлю... :\
Издатель Private Division, возможно, подложит свинью и на релизе врубит "Этот товар недоступен в вашем регионе"...
Почему то игра напоминает магику, особенно эти движения меча