Moon Studios: No Rest for the Wicked получит патч с DLSS и FSR уже в ближайшие дни

Технический директор Moon Studios Геннадий Король сообщил о том, что студия практически завершила работу над добавлением DLSS и FSR в No Rest for the Wicked - разработчики планируют выпустить патч с поддержкой данных технологий апскейлинга до конца этой недели.

Кроме того, разработчик сообщил о том, что студии удалось отделить рендеринг прозрачных эффектов от основного рендеринга, что позволило улучшить общее качество визуальных эффектов, особенно в движении.

No Rest for the Wicked вышла на PC в раннем доступе в Steam 18 апреля текущего года.