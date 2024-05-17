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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 236 оценок

Moon Studios: No Rest for the Wicked получит патч с DLSS и FSR уже в ближайшие дни

AceTheKing
Новости

Технический директор Moon Studios Геннадий Король сообщил о том, что студия практически завершила работу над добавлением DLSS и FSR в No Rest for the Wicked - разработчики планируют выпустить патч с поддержкой данных технологий апскейлинга до конца этой недели.

Кроме того, разработчик сообщил о том, что студии удалось отделить рендеринг прозрачных эффектов от основного рендеринга, что позволило улучшить общее качество визуальных эффектов, особенно в движении.

No Rest for the Wicked вышла на PC в раннем доступе в Steam 18 апреля текущего года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

У игры юбилей , и у меня тоже , 100 часов наиграл . Мир игры интересно изучать по диалогам с НПС и описанию оружия . Одно одеяние церковника Ковентона чего стоит.

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