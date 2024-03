No Rest for the Wicked, новая ролевая игра от Moon Studios выйдет в раннем доступе со специальной скидкой

No Rest for the Wicked, ролевая игра в жанре экшн от Moon Studios и Private Division, выйдет в четверг, 18 апреля 2024 года, в раннем доступе на ПК (в Steam). В течение первых двух недель после запуска игра будет доступна по специальной начальной цене в 35,99 долларов США в Steam. Кроме того, Private Division будет сотрудничать с различными стримерами и создателями контента в партнерской программе. Благодаря этому Rest for the Wicked будет доступна со скидкой в 4 доллара от специальной начальной цены игры при покупке по их партнерской ссылке, что приведет к снижению цены на 31,99 доллара США. По истечении этого начального двухнедельного периода No Rest for the Wicked обычно будет продаваться по цене 39,99 долларов США.

В недавних постах соучредителей Moon Studios Томаса Малера и Геннадия Короля в социальных сетях они подтвердили, что в No Rest for the Wicked не будет никаких микротранзакций. Это решение подчеркивает стремление Moon Studios предоставить игрокам полный и захватывающий игровой процесс.

Кроме того, они подтвердили, что Wicked будет отвечать предпочтениям игроков, предлагая беспрепятственный однопользовательский режим без необходимости подключения к сети и без какого-либо античит-программного обеспечения. В игре будет представлен богатый автономный режим, обеспечивающий непрерывное удовольствие игрокам в различных игровых средах.