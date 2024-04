No Rest for the Wicked от авторов Ori вышла в раннем доступе Steam

Private Division и Moon Studios сообщили, что No Rest for the Wicked вышла на ПК (в Steam) в раннем доступе. No Rest for the Wicked — это зрелая и точная ролевая игра в жанре экшн (ARPG). В игре представлены жестокие бои, богато детализированный мир, создание предметов и система настройки, которая позволяет вашему персонажу создавать уникальное снаряжение и жилье с помощью вашей коллекции ремесленников. No Rest for the Wicked отличается глубоким сюжетом, поддерживаемым богатым составом персонажей, и все они заключены в фирменный визуальный стиль Moon Studios, который прекрасен, как картина маслом.

Трейлер No Rest for the Wicked раскрывает уникальный, живописный мир игры, в котором точные удары и смертоносные приемы окрашивают сложный игровой мир в малиновые оттенки, приглашая игроков окунуться в захватывающую, не похожую ни на одну другую ARPG-игру.

No Rest for the Wicked готовится к значительному расширению контента перед выпуском версии 1.0. Первое обновление игры представит инновационный многопользовательский режим, позволяющий игрокам объединяться в команды и соревноваться друг с другом в PvP-боях. Второе обновление игры представит значительное расширение игрового мира, включающее новых врагов и сюжетные линии, а после этого появится гораздо больше нового контента.

Полноценный выпуск No Rest for the Wicked на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК запланирован через некоторое время после раннего доступа.