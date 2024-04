No Rest For The Wicked получила первый хотфикс в раннем доступе

Хотя последняя игра Moon Studios, No Rest For the Wicked, была выпущена только вчера, команда, стоящая за ней, уже начала кое-что исправлять. Таким образом, был выпущен первый хотфикс для игры, который решил ряд проблем, включая слишком высокие затраты выносливости, сбои в игре, снижение затрат на ремонт и другое.

Это исправление было выпущено частично благодаря всем, кто предоставил полезные отзывы о раннем доступе No Rest For The Wicked. К сожалению, патч не решает проблемы с производительностью или переназначения клавиш, но разработчики Moon Studios были проинформированы об этом, и наверняка эти проблемы будут решены в будущих патчах.

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке, и имейте в виду, что это только первый патч, а впереди еще много.