Первые обзоры на No Rest for the Wicked появятся 1 марта

Мрачная фэнтезийная ролевая игра No Rest for the Wicked от Moon Studios будет представлена 1 марта. На ней будут представлены подробности и возможные геймплейные кадры, а после шоу станут доступны и первые обзоры.

Их представят такие издания, как Game Informer, Eurogamer, GameSpot, IGN, PC Gamer и другие. Похоже, что помимо других подробностей и видеоматериалов, будет объявлена дата выхода игры в раннем доступе. Оставайтесь с нами и следите за дальнейшими обновлениями.

Выход игры No Rest for the Wicked в ранний доступ запланирован на 2 квартал 2024 года для ПК, но она также находится в разработке для Xbox Series X/S и PS5. Действие игры разворачивается в средневековом фэнтезийном мире, где игроки сражаются со смертоносным мором и отправляются на остров Isola Sacra, чтобы противостоять его монстрам. Как показал недавний геймплей, бои похожи на Dark Souls с уклонениями и прочими приемами.