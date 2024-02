По словам разработчиков, боёвка в No Rest for the Wicked - это скорее Dark Souls, чем Diablo

В No Rest For The Wicked разработчик Ori Moon Studios впервые создает ролевую игру в жанре экшн. Но, несмотря на знакомую изометрическую перспективу, проект сильно отличается от популярных ARPG, таких как Diablo и Path of Exile. Бой в No Rest for the Wicked продуман и тактичен, и каждый взмах меча имеет значение. Короче говоря: если вам нравится захватывающий опыт битв с боссами Dark Souls, то, похоже, Moon Studios может создать вашу следующую любимую игру.

«Основной целью нашего боя было сделать его невероятно интуитивным», — рассказывает Томас Малер, соучредитель Moon Studio и креативный директор No Rest for the Wicked. «Чтобы убедиться, что мы создаем боевую систему, в которой анимация также имеет большое значение. Что когда вы нажимаете кнопку, вы получаете действительно приятные взмахи оружия и что это не превращается в спам кнопки».

Последний пункт важен. Термин ARPG, по крайней мере в изометрическом пространстве, напоминает игровой процесс с высокой скоростью действий в минуту, когда вы нажимаете левую кнопку мыши и развертываете способности в тот момент, когда счетчик перезарядки достигает нуля.

«Речь идет о том, чтобы сделать его немного более личным, немного ближе, немного более целенаправленным», — объясняет Геннадий Король, соучредитель Moon Studios и ее технический директор. «Это не переизбыток информации, когда вы просто не можете понять, что происходит на экране. Вы действительно чувствуете каждое действие своего персонажа. Это не 20 врагов на экране против вас, это столкновение за столкновением. Каждое движение имеет значение».

Учитывая эти цели, неудивительно, что Малер называет Dark Souls и Monster Hunter источниками вдохновения. Хотя команда использовала изометрическую камеру сверху вниз, они считали, что им «вероятно, следует пойти в другом направлении», чем в большинстве других игр, использующих перспективу.

Ниже приведены основные тезисы, которыми разработчики поделились в новом видео портала IGN.