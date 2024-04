Продолжительность No Rest For The Wicked в раннем доступе составит около 25 часов

Предстоящая ролевая игра в жанре темного фэнтези No Rest For The Wicked от Moon Studio выйдет в раннем доступе Steam 18 апреля 2024 года, и ажиотаж вокруг нее растет. Однако пока мы ждем выхода игры, разработчикам задали несколько вопросов, на которые они ответили. Один из таких вопросов касался того, сколько часов геймплея могут ожидать игроки в раннем доступе.

Хотя ранний доступ к игре не будет включать полную версию, соучредитель Moon Studios Геннадий Король отметил, что то, что выйдет в ближайшее время, не будет коротким приключением. С учетом всего доступного контента, по оценкам Геннадия, игроки смогут увидеть от 15 до 25 часов игрового процесса. Это больше, чем в большинстве уже доступных игр.

Это действительно зависит от того, как вы играете, поскольку здесь очень много метасистем, плотный дизайн уровней для исследования, «живая» система возрождения врагов и все другие системы повторного прохождения. Впервые прохождение всех областей, включая Горнило, занимает 15–25 часов. Те, кто продолжит заниматься эндгеймом, испытаниями, наградами и метасистемами города, смогут наслаждаться одним и тем же миром гораздо дольше.



И, конечно же, мы надеемся, что люди также откроют новые миры и персонажей, чтобы опробовать различное оружие и сборки, поскольку наша система мягких классов включает 100 видов оружия с их уникальными наборами приемов, системой специальных рун и всеми другими настройками персонажей, обеспечивающими такое большое разнообразие и разные стили игры.

No Rest For The Wicked выйдет для ПК в раннем доступе Steam 18 апреля 2024 года.