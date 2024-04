Разработчики No Rest for the Wicked обещают улучшить производительность и больше возможностей в следующих обновлениях

Разработчик Moon Studios вчера запустил No Rest for the Wicked в ранний доступ Steam, и по разным причинам она вызвала неоднозначные впечатления у игроков. К ним относятся проблемы с производительностью, отсутствие переназначения клавиш в игре, непереведенный текст и т. д.

В новом сообщении Steam разработчик изложил известные проблемы, которые он хочет решить. «Мы постоянно пересматриваем и оптимизируем производительность и будем продолжать это делать». Он советует уменьшить масштаб разрешения или разрешение рендеринга для повышения производительности, установить игру на SSD и снизить настройки качества. Тем не менее, команда стремится «улучшить некоторые настройки графического процессора в следующем патче».

Хотя компания знает об отсутствии паузы в одиночной игре, отсутствии возможностей для повторной привязки элементов управления и текущем пользовательском интерфейсе, показывающем только кнопки Xbox, ожидаемое время исправления еще не предоставлено. Команда также работает над «улучшением и добавлением поддержки соотношения сторон» и улучшением языковой поддержки, при этом игрокам предлагается выделять непереведенный текст.