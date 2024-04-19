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об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.3 81 оценка

Разработчики No Rest for the Wicked обещают улучшить производительность и больше возможностей в следующих обновлениях

monk70
Новости

Разработчик Moon Studios вчера запустил No Rest for the Wicked в ранний доступ Steam, и по разным причинам она вызвала неоднозначные впечатления у игроков. К ним относятся проблемы с производительностью, отсутствие переназначения клавиш в игре, непереведенный текст и т. д.

В новом сообщении Steam разработчик изложил известные проблемы, которые он хочет решить. «Мы постоянно пересматриваем и оптимизируем производительность и будем продолжать это делать». Он советует уменьшить масштаб разрешения или разрешение рендеринга для повышения производительности, установить игру на SSD и снизить настройки качества. Тем не менее, команда стремится «улучшить некоторые настройки графического процессора в следующем патче».

Хотя компания знает об отсутствии паузы в одиночной игре, отсутствии возможностей для повторной привязки элементов управления и текущем пользовательском интерфейсе, показывающем только кнопки Xbox, ожидаемое время исправления еще не предоставлено. Команда также работает над «улучшением и добавлением поддержки соотношения сторон» и улучшением языковой поддержки, при этом игрокам предлагается выделять непереведенный текст.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Вот что делает обвал сразу после релиза. Я думаю самым лучшим будет это подождать пока исправят а там уж решить стоит ли тратить свои и не очень свои для некоторых денежные средства.

3
JustA_NiceGuy

Как они могли выпустить игру без DLSS? Настолько ленивые? Приделали в настройках лишь саму строку с DLSS, в которой написано, что скоро будет...

1
Кот Пингвинович

Калл-графика, жрёт 20 гигов оперативы и 8 гигов памяти в 2K

0
Flint7707

Скачал торента так как купить в RU регионе тнет возможности, при настройках лучшее качество - стабильно 50-60 фпс, начал проходить. Сразу плюс за русский язык, русская озвучка была бы не лишняя

0