Разработчики No Rest for the Wicked рассказали о цикле дня и ночи, редкости добычи, городских проектах и многом другом

No Rest for the Wicked от Moon Studios выйдет на ПК в раннем доступе Steam 18 апреля. Во время презентации Wicked Inside Showcase также были раскрыты некоторые детали и игровой процесс, включая вступительный раздел.

Когда Керин отправляется на Изола-Сакра для борьбы с Мором, игроки терпят кораблекрушение и выбрасываются на берег без оружия и доспехов. Вам придется собирать эти и другие предметы, что делает исследование и раскрытие секретов, таких как сундуки с маслом, еще более полезными. Мир создан вручную без процедурной генерации, но добыча рандомизирована, что дает каждому игроку разные впечатления.

Лут делится на четыре уровня редкости — белый, синий, фиолетовый и золотой — но они работают иначе, чем в других ролевых играх. Белый является распространенным, но также наиболее настраиваемым. Синий — редкий и предлагает высокие характеристики зачарования. Фиолетовый имеет очень высокие характеристики зачарования, но у него проклятие с отрицательным показателем. Наконец, золотой предлагает уникальные чары.

Изола-Сакра расписана вручную и имеет смену дня и ночи с динамической погодой. Окружающая среда очень интерактивна: от виноградных лоз, по которым нужно карабкаться, до тонких бревен, по которым нужно балансировать, чтобы пройти. Бои «анимированы», с ощущением веса, вдохновением служат ролевые игры и файтинги. Вес вашего персонажа играет важную роль в передвижении: более легкий билд означает быструю ходьбу, которая потребляет меньше выносливости, а средний позволяет лучше уклоняться и перекатываться.

Игроки могут использовать разные руны, которые обеспечивают различные специальные атаки. Поскольку существует мягкая система классов, ничто не мешает вам взять двуручный посох и сыграть Магом с тремя специальными рунами, а именно Blink, Fireball и Nova (взрывной навык AoE).

В конце концов игроки прибудут в Сакрамент, столицу острова Изола-Сакра. Игроки могут взяться за проекты, чтобы помочь его восстановить, например, помочь кузнице, которая позволяет улучшить снаряжение до более высокого уровня. Вы также можете приобрести дом для изготовления предметов и хранения добычи. Ресурсы из дикой природы можно использовать для создания нового снаряжения и мебели.

Интересно, что мир развивается по мере того, как вы снова посещаете области с новыми угрозами и ресурсами, которые нужно собирать. Сообщается, что регионы меняются каждый раз, когда вы их посещаете. Наконец, есть Cerin Crucible — эндгейм, в котором игроки проверяют свои силы против самых сложных врагов.