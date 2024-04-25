Создатель No Rest for the Wicked похвалил систему раннего доступа и призвал Sony и Nintendo использовать её

Томас Малер, генеральный директор разработчика No Rest for the Wicked компании Moon Studios, выступил в поддержку Early Access, назвав его «одним из лучших решений», которые когда-либо принимала его студия.
В довольно объемном сообщении на сайте X (бывший Twitter) Малер говорит, что No Rest for the Wicked, скорее всего, никогда не была бы выпущена, если бы не ранний доступ и шанс, который он дает, чтобы увидеть данные и отзывы пользователей.
Малер продолжает, что увеличение штата сотрудников также не помогло бы: No Rest for the Wicked - «просто слишком сложный зверь», чтобы не воспользоваться ранним доступом до полноценного запуска.
В своем посте Малер утверждает, что если бы легендарная экшен-ролевая игра Dark Souls от From Software была выпущена в раннем доступе, она бы выиграла от дополнительной полировки и не была бы выпущена «в несколько незаконченном виде».
В последующем посте Малер призывает Sony и Nintendo также принять модель раннего доступа, утверждая, что индустрия меняется «быстрыми темпами» и что придерживаться норм пяти-десятилетней давности «слишком ограничивает».
Комментарии Малера прозвучали после того, как на прошлой неделе в Steam появилась игра No Rest for the Wicked, последняя игра разработчика Ori and the Will of the Wisps, компании Moon Studios, получившая несколько неоднозначную оценку.
В отрицательных рецензиях на игру игроки жаловались на проблемы с производительностью, недостаток контента и странные дизайнерские решения со стороны разработчика.
Действительно, тяп ляп и готово, даже разработчики никакие не нужны, а еще можно сделать, как с тарковым, т.е никогда не выпускать в релиз, либо спустя 10 лет повесить плашку для пафоса, как уже в дейзе
Какая ущербная логика!!!!Вот бы автомобили так продавали-в "раннем доступе". Пусть водители пое"уться, поубиваются, а мы потом все косяки исправим, с учетом "пожеланий выживших.
Российский и китайские автопромы нервно сглотнули и переглянулись)).
Хорошая тенденция! Заместо того чтобы платить деньги тестировщикам, продам ка я это лоху и пусть тестирует!) Гениально!)
ну как бы IO также выпускала карты по порядку в HITMAN 1 из трилогии - потом хейтили жеско:D,есть игры где главы выходили отдельно порционно. Тут тоже новые регионы по порядку будут.
Ну по поводу тестирования понятно, ну это если говорить больше про баланс и мелочи. Если на них не обращать большого внимания, от игры всё равно получаешь удовольствие уже сейчас. Есть куда меньшие в разы игры, где контента как кот наплакал. Тут некоторые вещи как с мирами сделаны заранее. Кто хочет тот поддерживает, так то без разницы когда вы купите. Ну разве что мб скидка ещё быть когда-нибудь. А мир и персонажа всё равно можно в любой момент перезапустить с нуля заново, т.е. претензии к переводу и неточностям, но в целом локации останутся как они были, враги останутся.
Гори она в аду эта система вместе с её создателями. Игра Шрёдингера блин, вроде есть, а вроде и нет, а денюжку уже просют.
жди полного релиза или хотя бы мультиплеера, что с такими поделать:D
Ещё ладно когда ранний доступ длительностью в максимум 2-3 месяца. Но когда он переваливает за год и больше, это бред.
Особенно в этом игре где даже норм меню выхода из игры не могли сделать, и только с очередным патчем добавили.
Издатели и разработчики просто жадные, им деньги подавай заранее, а там может и прокатит.
Хомяки сами такую тенденцию спонсируют. Ждёшь игру 5 лет в разработке, а после ещё 2 года тесты идут в лучшем случае.
Ранний доступ нужно использовать. Вместо нынешних релизов, которые по факту этот ранний доступ и есть.
Ждем переназначение кнопок:)
Да это просто отмазка выпускать недоделанные игры и сдирать с игроков деньги за бета-тестирование! Разработчики типа Moon Studios просто лентяи, которым не хочется нормально дорабатывать свои игры. А потом удивляются, почему у них оценки "неоднозначные". Пускай учатся у From Software, как делать шедевры сразу, а не прячутся за "ранним доступом". И Sony с Nintendo правильно делают, что не пускают этот мусор к себе на платформы.