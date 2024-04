Создатель No Rest for the Wicked похвалил систему раннего доступа и призвал Sony и Nintendo использовать её

Томас Малер, генеральный директор разработчика No Rest for the Wicked компании Moon Studios, выступил в поддержку Early Access, назвав его «одним из лучших решений», которые когда-либо принимала его студия.

В довольно объемном сообщении на сайте X (бывший Twitter) Малер говорит, что No Rest for the Wicked, скорее всего, никогда не была бы выпущена, если бы не ранний доступ и шанс, который он дает, чтобы увидеть данные и отзывы пользователей.

Малер продолжает, что увеличение штата сотрудников также не помогло бы: No Rest for the Wicked - «просто слишком сложный зверь», чтобы не воспользоваться ранним доступом до полноценного запуска.

В своем посте Малер утверждает, что если бы легендарная экшен-ролевая игра Dark Souls от From Software была выпущена в раннем доступе, она бы выиграла от дополнительной полировки и не была бы выпущена «в несколько незаконченном виде».

В последующем посте Малер призывает Sony и Nintendo также принять модель раннего доступа, утверждая, что индустрия меняется «быстрыми темпами» и что придерживаться норм пяти-десятилетней давности «слишком ограничивает».

Комментарии Малера прозвучали после того, как на прошлой неделе в Steam появилась игра No Rest for the Wicked, последняя игра разработчика Ori and the Will of the Wisps, компании Moon Studios, получившая несколько неоднозначную оценку.

В отрицательных рецензиях на игру игроки жаловались на проблемы с производительностью, недостаток контента и странные дизайнерские решения со стороны разработчика.