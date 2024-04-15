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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.6 53 оценки

Создатели Ori представили релизный трейлер No Rest for the Wicked

butcher69
Новости

Разрабочики Moon Studios, создатели Ori, представили новый трейлер игры No Rest for the Wicked, посвященный ее скорому выходу в ранний доступ. Игра No Rest for the Wicked выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC уже 18 апреля. В трейлере представлены кинематографические кадры и игровой процесс с битвами из грядущей новинки.

Первая глава кампании будет доступна для игры вместе с подземельем Cerim Crucible, ежедневными и еженедельными заданиями, а также боями с боссами. Игроки также смогут принять участие в различных квестах и приобрести различные виды оружия, доспехов и навыков.

Первое обновление раннего доступа добавит в игру мультиплеер, однако дата выхода пока не называется. В кооперативе могут участвовать до четырех игроков, также есть PvP.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ChExi

обещали революцию в жанре диаблоклонов а я пока что вижу соулслайк с топдаун камерой

6
MadDarkGuard

О, вижу слово соулс - добавляю в избранное)

-3
Indigo Night

''обещали революцию в жанре диаблоклонов'' скрин можно? кто обещал и когда?

0
Serj77777

Прелесть,у меня нет сомнений,что это будет хорошая игра.)

2
Ahsis69

Жду! Разбойница красотка 😍

0
saa0891

Посмотрев трейлер очень обрадовался так как две части Ori были просто офигенные но потом прочитал это

Первое обновление раннего доступа добавит в игру мультиплеер, однако дата выхода пока не называется. В кооперативе могут участвовать до четырех игроков, также есть PvP.

и сразу расстроился, хотя если будет что то похожее на Remnant может и зайдёт.

0
Tommy.
0
Tsssss

По первому впечатлению похоже на изометрический Souls-like

0