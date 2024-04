Создатели Ori представили релизный трейлер No Rest for the Wicked

Разрабочики Moon Studios, создатели Ori, представили новый трейлер игры No Rest for the Wicked, посвященный ее скорому выходу в ранний доступ. Игра No Rest for the Wicked выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC уже 18 апреля. В трейлере представлены кинематографические кадры и игровой процесс с битвами из грядущей новинки.

Первая глава кампании будет доступна для игры вместе с подземельем Cerim Crucible, ежедневными и еженедельными заданиями, а также боями с боссами. Игроки также смогут принять участие в различных квестах и приобрести различные виды оружия, доспехов и навыков.

Первое обновление раннего доступа добавит в игру мультиплеер, однако дата выхода пока не называется. В кооперативе могут участвовать до четырех игроков, также есть PvP.