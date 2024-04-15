Создатели Ori представили релизный трейлер No Rest for the Wicked

Разрабочики Moon Studios, создатели Ori, представили новый трейлер игры No Rest for the Wicked, посвященный ее скорому выходу в ранний доступ. Игра No Rest for the Wicked выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC уже 18 апреля. В трейлере представлены кинематографические кадры и игровой процесс с битвами из грядущей новинки.
Первая глава кампании будет доступна для игры вместе с подземельем Cerim Crucible, ежедневными и еженедельными заданиями, а также боями с боссами. Игроки также смогут принять участие в различных квестах и приобрести различные виды оружия, доспехов и навыков.
Первое обновление раннего доступа добавит в игру мультиплеер, однако дата выхода пока не называется. В кооперативе могут участвовать до четырех игроков, также есть PvP.
обещали революцию в жанре диаблоклонов а я пока что вижу соулслайк с топдаун камерой
О, вижу слово соулс - добавляю в избранное)
''обещали революцию в жанре диаблоклонов'' скрин можно? кто обещал и когда?
Прелесть,у меня нет сомнений,что это будет хорошая игра.)
Жду! Разбойница красотка 😍
Посмотрев трейлер очень обрадовался так как две части Ori были просто офигенные но потом прочитал это
и сразу расстроился, хотя если будет что то похожее на Remnant может и зайдёт.
По первому впечатлению похоже на изометрический Souls-like