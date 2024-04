Стали известны системные требования к ПК No Rest For The Wicked

Остался день до выхода предстоящей ролевой игры No Rest For The Wicked от Moon Studios, которая выйдет на ПК в раннем доступе. Разработчики опубликовали требования, поэтому вы можете определить, готов ли ваш компьютер к запуску игры.

Учитывая разрешение 1080p, это довольно требовательная игра. Если вы хотите играть со скоростью 60 кадров в секунду, вам понадобится что-то вроде RTX 3070 Ti в сочетании с Ryzen 7 5800X3D. Это действительно мощный процессор даже сегодня.

Кроме того, для установки No Rest for the Wicked вам понадобится 35 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендуется использовать твердотельный накопитель независимо от того, на каких настройках вы играете, что характерно для многих современных релизов.

Минимальные

Разрешение и частота кадров: 1080P при 30 кадрах в секунду

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600.

Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 970 или AMD RX Vega 56.

ОЗУ: 16 ГБ

Хранилище: 35 ГБ (SSD)

Рекомендуемые