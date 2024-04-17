Стали известны системные требования к ПК No Rest For The Wicked

Остался день до выхода предстоящей ролевой игры No Rest For The Wicked от Moon Studios, которая выйдет на ПК в раннем доступе. Разработчики опубликовали требования, поэтому вы можете определить, готов ли ваш компьютер к запуску игры.
Учитывая разрешение 1080p, это довольно требовательная игра. Если вы хотите играть со скоростью 60 кадров в секунду, вам понадобится что-то вроде RTX 3070 Ti в сочетании с Ryzen 7 5800X3D. Это действительно мощный процессор даже сегодня.
Кроме того, для установки No Rest for the Wicked вам понадобится 35 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендуется использовать твердотельный накопитель независимо от того, на каких настройках вы играете, что характерно для многих современных релизов.
Минимальные
- Разрешение и частота кадров: 1080P при 30 кадрах в секунду
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600.
- Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 970 или AMD RX Vega 56.
- ОЗУ: 16 ГБ
- Хранилище: 35 ГБ (SSD)
Рекомендуемые
- Разрешение и частота кадров: 1080P при 60 кадрах в секунду
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i5-12600k или AMD Ryzen 7 5800X3D
- Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti или AMD RX 6800 XT.
- ОЗУ: 16 ГБ
- Хранилище: 35 ГБ (SSD)
Они там обкурились? Для 1080p 60fps - 3070 ti? 🤦♂️
Что не так, карте четвертый год пошел
графон видел?
Они че угарают
Скоро скрестим мечи и копья! И видео карточки тоже скрестим ( у меня 3060 Ti )
Ну че на средних попыхтит наша 3060ti))
Тогда для 2К или не дай бог запустить в 4К акая видеокарта нужна???
No Rest for the Wicked
ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?! Игры с открытыми мирами и с графоном на несколько голов технологичнее требуют куда ниже системных ресурсов.
Cyberpunk 2077
Batman: Arkham Knight
Для 4к какая там карта нужна будет 5090?
нет конечно, там понадобится карта с добавлением ti )
На GTX 1060 3G потянет?
Разраб отписался уже:
сейчас походу стало модно у некоторых разрабов криворуких соревноваться кто хуже оптимизирует и повыше системные требования поставит
Минисуйте игру везде где можно, такой кал с мылом не должен пройти и дальше. Требования в 10 раз выше чем должны быть. Достаточно сравнить графон в эпохе, диабле и это.
Начни зарабатывать больше 30к в мес и перестань плакать как девочка
Чекни мой пк, гусь. Сначала подумай а потом пиши.
Те кто имеет хорошее железо, не ноет как девочка в комментариях за системки
4060 ti,ещё годик, и можно называть затычкой, прошу прощения, а у тебя действительно мощный пк :DD да ещё и 16г для 2024г Точно беру свои слова назад :)
я подозреваю, и надеюсь, что такие системки из-за раннего доступа, считай бета-тест, поэтому может оптимизации не будет, от слова, совсем)