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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.5 59 оценок

Стали известны системные требования к ПК No Rest For The Wicked

monk70
Новости

Остался день до выхода предстоящей ролевой игры No Rest For The Wicked от Moon Studios, которая выйдет на ПК в раннем доступе. Разработчики опубликовали требования, поэтому вы можете определить, готов ли ваш компьютер к запуску игры.

Учитывая разрешение 1080p, это довольно требовательная игра. Если вы хотите играть со скоростью 60 кадров в секунду, вам понадобится что-то вроде RTX 3070 Ti в сочетании с Ryzen 7 5800X3D. Это действительно мощный процессор даже сегодня.

Кроме того, для установки No Rest for the Wicked вам понадобится 35 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Рекомендуется использовать твердотельный накопитель независимо от того, на каких настройках вы играете, что характерно для многих современных релизов.

Минимальные

  • Разрешение и частота кадров: 1080P при 30 кадрах в секунду
  • ОС: Windows 10 или 11
  • Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600.
  • Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 970 или AMD RX Vega 56.
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Хранилище: 35 ГБ (SSD)

Рекомендуемые

  • Разрешение и частота кадров: 1080P при 60 кадрах в секунду
  • ОС: Windows 10 или 11
  • Процессор: Intel Core i5-12600k или AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti или AMD RX 6800 XT.
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Хранилище: 35 ГБ (SSD)
8
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Они там обкурились? Для 1080p 60fps - 3070 ti? 🤦‍♂️

8
agula98

Что не так, карте четвертый год пошел

-8
ke4onez agula98

графон видел?

0
Ahsis69

Они че угарают

2
Лицо со шрамом

Скоро скрестим мечи и копья! И видео карточки тоже скрестим ( у меня 3060 Ti )

1
Ahsis69

Ну че на средних попыхтит наша 3060ti))

0
nickSIA

Тогда для 2К или не дай бог запустить в 4К акая видеокарта нужна???

1
YouTube_GamesTezi

No Rest for the Wicked

Рекомендуемые для 1080р 60fps: Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?! Игры с открытыми мирами и с графоном на несколько голов технологичнее требуют куда ниже системных ресурсов.

Спойлер

Cyberpunk 2077

Рекомендованные для 1080p 60fps: Nvidia Geforce RTX 2060

Batman: Arkham Knight

Рекомендованные для 1080p 40-60fps + nVidia PhysX: Nvidia Geforce GTX 970
1
Ahsis69

Для 4к какая там карта нужна будет 5090?

1
GorryAttack

нет конечно, там понадобится карта с добавлением ti )

0
Real Slim Shady

На GTX 1060 3G потянет?

0
Niphestotel

Разраб отписался уже:

Просто чтобы немного успокоить происходящий хаос. Перечисленные характеристики рисуют несколько искаженную картину, особенно графический процессор.
С 3070 Ti вы определенно можете рассчитывать на игру в разрешении 1440p или 4K.
Я не могу сказать больше из-за соглашений о неразглашении и всего такого, просто подождите и посмотрите, что принесет завтрашний день.
0
dreamevil2067

сейчас походу стало модно у некоторых разрабов криворуких соревноваться кто хуже оптимизирует и повыше системные требования поставит

0
001fess

Минисуйте игру везде где можно, такой кал с мылом не должен пройти и дальше. Требования в 10 раз выше чем должны быть. Достаточно сравнить графон в эпохе, диабле и это.

-1
FlagGes

Начни зарабатывать больше 30к в мес и перестань плакать как девочка

-3
001fess FlagGes

Чекни мой пк, гусь. Сначала подумай а потом пиши.

-1
FlagGes 001fess

Те кто имеет хорошее железо, не ноет как девочка в комментариях за системки

0
FlagGes 001fess

4060 ti,ещё годик, и можно называть затычкой, прошу прощения, а у тебя действительно мощный пк :DD да ещё и 16г для 2024г Точно беру свои слова назад :)

0
GorryAttack

я подозреваю, и надеюсь, что такие системки из-за раннего доступа, считай бета-тест, поэтому может оптимизации не будет, от слова, совсем)

0