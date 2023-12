"Жестокие сражения, взрослая и мрачная история": в Moon Studios делятся первыми подробностями о No Rest for the Wicked

После успешной дилогии платформера Ori разработчики из Moon Studios решили немного изменить привычный для себя жанр и представить игрокам нечто действительно уникальное. В рамках прошедшей церемонии The Game Awards они представили свой новый проект под названием No Rest for the Wicked. Это динамичная ролевая игра, обещающая взять лучшие наработки студии и трансформировать их в масштабный проект с разнообразными возможностями для игроков.

После громкого анонса разработчики из Moon Studios решили подробнее рассказать о мире No Rest for the Wicked и различных особенностях будущего проекта. Судя по всему, команда нацелена на создание "взрослой и мрачной" истории со множеством персонажей и событий в ходе нелинейного повествования.

В No Rest for the Wicked игроки берут под свой контроль одного из мистических воинов, обладающих уникальными способностями — керима. Кто-то в мире называет их сектантами, но на самом деле они преследуют благородную цель — покончить с мором, который уничтожает все на своём пути. Главный герой не только должен противостоять всеобъемлющему злу, но и участвовать в политических разборках и обыденной жизни людей.

Что касается геймплейной части, игра описывается как сложный экшен-RPG. Каждое сражение может стоить жизни героя, поэтому важно действовать обдуманно и планировать свои действия, даже во время динамичного сражения.

Другие примечательные особенности No Rest for the Wicked:

В игре есть возможность покупать недвижимость и персонализировать её;

Мир игры предоставляет игроку множество возможностей, таких как рыбалка, фермерство и крафт;

Разработчики обещают полноценный кооперативный режим с обширными возможностями для игроков;

Первый прототип No Rest for the Wicked появился еще до начала разработки Ori and the Will of the Wisps, поэтому многие механики игры прорабатывались несколько лет.

No Rest for the Wicked не имеет даты релиза, однако игра обещана для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Больше подробностей об игре, включая геймплей, появятся уже 1 марта 2024 года в ходе специальной презентации.