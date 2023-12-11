"Жестокие сражения, взрослая и мрачная история": в Moon Studios делятся первыми подробностями о No Rest for the Wicked

Ролевой экшен от создателей Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps.

Действие игры разворачивается в вымышленном средневековом мире, охваченном хаосом. После смерти короля на трон восходит его надменный сын, а по земле ползёт смертоносная чума под названием Мор. Церковники во главе с безжалостной Матригаль Селиной видят в этом божественный знак и пытаются использовать бедствие в своих интересах.

На фоне политических интриг и военных конфликтов разворачивается история главного героя — таинственного воина, который принадлежит к древней секте мистиков, посвятивших себя борьбе с Мором. По мере развития сюжета главному герою предстоит совершить нелёгкий выбор между долгом и состраданием, честью и выгодой. От его решений будет зависеть как собственная судьба, так и судьба королевства.

Во время прохождения вам предстоит сразиться с чудовищами, вражескими отрядами и могущественными боссами, используя разнообразный арсенал холодного и магического оружия. Каждое оружие обладает уникальными комбо ударами и возможностью магического зачарования.

Для исследования доступен большой мир, в котором вас ждут самые разные локации — от солнечных лугов до мрачных горных перевалов. В каждой области вас поджидают уникальные испытания, загадки, секреты и фантастические существа.