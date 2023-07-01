Симулятор строительства королевства Noble Fates получил обновление Dwarven Domain с гномами, терраформированием и другим ©

Xobermon LLC, разработчик и издатель видеоигр. выпустил свое последнее обновление для трехмерного фэнтезийного симулятора строительства королевства Noble Fates. В обновлении Dwarven Domain мы встречаем гномов, которые являются одаренными шахтерами и ремесленниками. Гномы открыли обширные подземные пещеры, Волшебные грибы, новый тип монстров под названием Род и терраформирование, чтобы придать ландшафту форму по вашему желанию.

Особенности обновления:

Гномы: меньшие смертные, у которых на лице много растительности в виде бакенбардов, бровей и бороды. Гномы живут долго и являются опытными шахтерами и ремесленниками.

Пещеры: находите и исследуйте новые подземные пещеры. Эти обширные пространства дают возможность создавать и владеть отдельными подземными зданиями.

Подземная флора: Пещеры являются домом для волшебных подземных грибов, известных как Морозные шапки. Используйте силу этих волшебных грибов, чтобы ваши люди оставались крутыми. Не переусердствуйте с их сбором, иначе их хрупкая экосистема рухнет.

Фауна: слишком много времени наедине с Морозными шапками привело к тому, что падшие предки превратились в потусторонних зверей по имени Кин. Потревожьте их курганы и сразитесь с их гневом!

Терраформирование: гномы теперь имеют общую способность формировать ландшафт. Не видите гору, достойную вашего Замка? Сделайте свою собственную.

Температура: температура теперь играет важную роль как для счастья, так и для выживания. Используйте стабильную подземную температуру, чтобы избежать экстремальных погодных явлений. Не забывайте о производстве продуктов питания и их хранении в холодильнике, так как продукты теперь разлагаются быстрее.

Вентиляционные отверстия: перемещайте тепло и дым между помещениями. Ямы для костра — отличный ранний источник тепла в помещении.

Охладители: Обеспечьте морозильную камеру для ледяных шапок, чтобы дворянам было прохладно жарким летом.

Выхлопные трубы: Гномы изобрели бронзовые выхлопные трубы, чтобы выводить дым из подземных сооружений, не жертвуя своим ценным теплом.

Гномий самогон: Гномы представили множество новых методов производства алкоголя — делайте его практически из чего угодно.

Вдохновленный глубиной и весельем Rimworld и жестоким столкновением амбиций, интриг и насилия из Game of Thrones, Noble Fates предлагает игрокам построить королевство, достойное прочного признания. Стройте, создавайте, выращивайте, добывайте, охотьтесь, защищайте и даже командуйте с неба. Ваша история идет туда, куда ее ведут люди, ваши действия и их реакции.