Нуарный Нью-Йорк будущего на впечатляющих скриншотах приключения Nobody Wants to Die

Похоже, что Cyberpunk 2077 не будет долго оставаться единственной роскошной научно-фантастической игрой польской разработки, действие которой происходит в будущем: польская компания Critical Hit Games анонсировала Nobody Wants to Die, новое детективное нуар-приключение, действие которого происходит в Нью-Йорке в 2329 году. Игра выйдет в неназванную дату в этом году для PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Вслед за первым трейлером страница игры появилась в Steam и благодаря этому мы не только смогли узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык, но и смоги посмотреть на несколько впечатляющих скриншотов.
Добро пожаловать в мрачный Нью-Йорк 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое однако кому-то нужно платить. Едва не погибнув, детектив Джеймс Карра берётся за неофициальное дело, в котором ему помогает только юная полицейская атташе Сара Каи. Вместе они следуют по пути серийного убийцы и используют время, чтобы раскрыть тёмные тайны городской элиты.
следуют по пути серийного убийцы
А как же их "бессмертие"?))
очевидно бессмертие без физического насилия
Горец тоже бессмертный.
Выглядит отлично) Как бы только релиз не был назначен на этот самый 2329-й год)))
Дизельпанк + киберпанк. Выглядит, как минимум, любопытно
Выглядит, конечно, ВАУ
Ретро футуризм вдохновленный Ар-деко, такое нам надо.
Воу,а выглядит то ооочень круто😱🔥
Впечатляющие скриншоты были и в Старфилде. Давайте сначала геймплей.
этой игре до КП как до луны
Окулист в другом месте, тут нет ничего похожего на КП.