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Nobody Wants to Die 2024 г.
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
9.3 6 оценок

Нуарный Нью-Йорк будущего на впечатляющих скриншотах приключения Nobody Wants to Die

butcher69
Новости

Похоже, что Cyberpunk 2077 не будет долго оставаться единственной роскошной научно-фантастической игрой польской разработки, действие которой происходит в будущем: польская компания Critical Hit Games анонсировала Nobody Wants to Die, новое детективное нуар-приключение, действие которого происходит в Нью-Йорке в 2329 году. Игра выйдет в неназванную дату в этом году для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

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Вслед за первым трейлером страница игры появилась в Steam и благодаря этому мы не только смогли узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык, но и смоги посмотреть на несколько впечатляющих скриншотов.

Добро пожаловать в мрачный Нью-Йорк 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое однако кому-то нужно платить. Едва не погибнув, детектив Джеймс Карра берётся за неофициальное дело, в котором ему помогает только юная полицейская атташе Сара Каи. Вместе они следуют по пути серийного убийцы и используют время, чтобы раскрыть тёмные тайны городской элиты.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Случайный Игрок

следуют по пути серийного убийцы

А как же их "бессмертие"?))

3
ShRiKeEndIM

очевидно бессмертие без физического насилия

5
Rаyden

Горец тоже бессмертный.

2
rmplaton

Выглядит отлично) Как бы только релиз не был назначен на этот самый 2329-й год)))

2
PolGhost

Дизельпанк + киберпанк. Выглядит, как минимум, любопытно

2
BAZKIN

Выглядит, конечно, ВАУ

1
GayFish

Ретро футуризм вдохновленный Ар-деко, такое нам надо.

1
SubaruBrzDream

Воу,а выглядит то ооочень круто😱🔥

1
iMattz

Впечатляющие скриншоты были и в Старфилде. Давайте сначала геймплей.

0
Dixon_V

этой игре до КП как до луны

-11
Eclair_93

Окулист в другом месте, тут нет ничего похожего на КП.

3