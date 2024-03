Нуарный Нью-Йорк будущего на впечатляющих скриншотах приключения Nobody Wants to Die

Похоже, что Cyberpunk 2077 не будет долго оставаться единственной роскошной научно-фантастической игрой польской разработки, действие которой происходит в будущем: польская компания Critical Hit Games анонсировала Nobody Wants to Die, новое детективное нуар-приключение, действие которого происходит в Нью-Йорке в 2329 году. Игра выйдет в неназванную дату в этом году для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Вслед за первым трейлером страница игры появилась в Steam и благодаря этому мы не только смогли узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык, но и смоги посмотреть на несколько впечатляющих скриншотов.

Добро пожаловать в мрачный Нью-Йорк 2329 года, где люди обрели великий дар — бессмертие, за которое однако кому-то нужно платить. Едва не погибнув, детектив Джеймс Карра берётся за неофициальное дело, в котором ему помогает только юная полицейская атташе Сара Каи. Вместе они следуют по пути серийного убийцы и используют время, чтобы раскрыть тёмные тайны городской элиты.