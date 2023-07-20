Пошаговая ролевая стратегия Nobunaga's Ambition: Awakening вышла на ПК и консолях ©

В рамках празднования 40-летия серии Nobunaga's Ambition компания KOEI TECMO America сообщила, что Nobunaga's Ambition: Awakening, 16-я часть знаменитой исторической франшизы-симулятора Коу Сибусавы, теперь доступна в цифровом виде для PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК с Windows в Steam.

В Nobunaga's Ambition: Awakening игроки узнают о жизни даймё, могущественного японского лидера, в смутные времена периода Сражающихся царств в Японии 16 века. Будучи главой собственного клана, игроки должны будут принимать лучшие решения в ключевых областях, от экономики до дипломатии и военной мощи, в надежде в конечном итоге объединить страну.

По мере того, как игроки прогрессируют и начинают захватывать большие части карты, их тактика расширяется за счет сотрудничества между даймё и провинциями офицеров. Здесь регент, являющийся лидером провинции, предлагает тактику ведения провинциальной войны, в которой разыгрываются различные сценарии в зависимости от способностей регента. Тактика включает: совместные наступления, когда все войска маршируют к той же цели, что и провинция даймё; дальние атаки, когда провинции одновременно атакуют несколько замков одного и того же вражеского клана; подкрепление, когда войска в тылу отправляют солдат к союзным частям на передовой; и финт, когда войска маршируют вблизи вражеских границ, выманивая их из своих замков, чтобы создать возможности для атак союзных юнитов. Имея на выбор так много тактик, важно, чтобы игроки мудро выбирали своих регентов, чтобы перехитрить вражеские силы.