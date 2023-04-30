Northgard 22.02.2017
8.1 260 оценок

Для Northgard вышло крупное обновление Trials of Odin с множеством изменений

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butcher69
Новости

Французская студия Shiro Games выпустила крупное бесплатное обновление Trials of Odin для своей популярной стратегии Northgard. В нем можно найти по одному новому герою для каждой фракции, которые кстати подверглись перебалансировке, девять новых вариантов боевых испытаний с участием различных существ, режим наблюдателя и целый ворох изменений поменьше. С полным перечнем изменений можно ознакомиться в Steam.

Ключевые изменения были продемонстрированы в небольшом трейлере.

Зимой 2017 года игра появилась в раннем доступе, а полная версия вышла год спустя. Затем Northgard в конце сентября 2019 года портировали на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Трейлеры Обновления
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