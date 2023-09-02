Игра об эстетике еды и напитков Nour: Play with Your Food выйдет 12 сентября

В детстве вы любили играться с едой, но вас за это часто ругали, не так ли? На этот раз у вас появилась возможность снова заняться своим любимым делом и при этом, вам не нужно устраивать генеральную уборку после таких развлечений.

Играйте с едой, творите съедобные шедевры, а также пользуйтесь фоторежимом, делая снимки и видеоролики своего блюда и выставляя их на всеобщее обозрение в социальных сетях.