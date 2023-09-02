Игра об эстетике еды и напитков Nour: Play with Your Food выйдет 12 сентября

Terrifying Jellyfish и издатель Panic во время презентации Panic Games Showcase сообщили, что Nour: Play With Your Food выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК/Mac в Steam и Epic Games Store 12 сентября.
Nour: Play with Your Food — это экспериментальная игра в жанре фуд-арт, в которой сочетаются аппетитные визуальные эффекты, динамичные ритмы и игривое исследование. Не связанный счетами, ограничениями по времени или реализмом, Nour приглашает вас поиграть с едой в самых разных сюрреалистических сценах, от холодных до безумных - от симфонии тостеров до ванны, полной мороженого, и далеко за ее пределами. Откройте для себя заново радость игры в этой уникальной фэнтезийной игре для гурманов.
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