NACON анонсировала и выпустила аркадный космический шутер Nova Strike: Liftoff ©

NACON и Sanuk Games представили Nova Strike, стрелялку в ретро-стиле, в которой игроки управляют космическим кораблем, сражающимся по всей галактике. Благодаря системе развития в стиле roguelite пилоты приобретают навыки, которые будут необходимы для прохождения все более сложных глав игры.

В одиночку против всех игроки атакуют вражеские базы и пытаются уничтожить космическую оборону, преграждающую им путь. Для этого игроки должны умело уклоняться от вражеского огня в классических традициях жанра Bullet Hell.

Nova Strike доступна с сегодняшнего дня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Побеждая вражеские эскадрильи, пилоты зарабатывают очки, которые можно потратить на улучшение своей огневой мощи и защиты, чтобы стать еще мощнее. Игроки могут использовать механику roguelite Nova Strike, чтобы настроить свой корабль и протестировать различные стратегии. Кроме того, семь уровней каждой главы генерируются процедурно, что делает каждое прохождение новым испытанием!

Nova Strike может похвастаться двухмерным пиксельным дизайном и оригинальным саундтреком, вдохновленным классическими космическими шутерами из видеоигр. Эта инновационная игра из каталога NACON предлагает геймерам, испытывающим ностальгию, современную версию классической стрелялки.