Octopath Traveler 2 выйдет на консолях Xbox и Game Pass в начале 2024 года ©

Продажи Octopath Traveler 2 уже достигли 1 миллиона единиц, но успех игры не останавливает Square Enix. После выпуска для PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК, JRPG получила окно выпуска для консолей Xbox One и Xbox Series X|S. Дата была назначена на начало 2024 года, и она также будет доступна для ПК в Microsoft Store.

Если у вас есть консоль Xbox и вы до сих пор не знакомы с Octopath Traveler 2, это игра, продолжающая первую часть серии, и аналогичным образом она содержит визуальный стиль HD-2D, в котором 3D-среда сочетается с ретро-персонажами. В неё представлены восемь персонажей, каждый из которых имеет уникальную историю и разные пути. В зависимости от вашего выбора, вы можете заставить NPC украсть предметы, вести переговоры или даже физически напасть на кого-то.