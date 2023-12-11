В дебютном трейлере хоррора OD от Хидэо Кодзимы нашли отсылку на Silent Hill

На прошедшей церемонии The Game Awards 2023 известный геймдизайнер Хидэо Кодзима представил миру свой необычный хоррор OD. Игра обещает быть крайне амбициозным проектом, сочетающим в себе разные жанры и форматы, однако конкретных подробностей о ней нет. Дебютный трейлер OD также нельзя назвать информативным, однако в нем неожиданно удалось спрятать отсылку к культовому хоррору Silent Hill.

Внезапной находкой в дебютном трейлере OD поделились внимательные пользователи, которые давно следят за творчеством Хидэо Кодзимы. В свое время эти же энтузиасты успешно анализировали интригующие ролики по Death Stranding, поэтому опыт в расшифровке специфичных пасхалок от разработчиков у них уже есть.

Согласно наблюдениям игроков, при кадровом изучении трейлера OD в некоторых сценах можно заметить буквы. На короткое мгновение прямо во рту одного из персонажей появляется силуэт буквы из английского алфавита. Всего энтузиастам удалось обнаружить пять букв, которые начинаются с 40-й секунды трейлера и встречаются до 53-й секунды.

Сложив найденные буквы, у пользователей получилось слово "ATAMI", что в переводе на русский означает Атами — японский город в префектуре Сидзуока. Пользователи посчитали это большой отсылкой к Silent Hill, поскольку оригинальное название города на японском иногда переводится на английский как "Silent Hill". Также не исключено, что таким образом разработчики намекают на место действия игры, события которой могут развернуться в Атами.