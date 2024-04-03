Вышел градостроительный симулятор Of Life and Land

Недавно в раннем доступе появился градостроительный симулятор Of Life and Land, который позволяет нам возводить поселения и экспериментировать с балансом в экосистеме.
Здесь нам предстоит производить, перерабатывать и распределять ресурсы, удовлетворять потребности жителей, а также заботиться о животных и многом другом.
Of Life and Land - градостроительный симулятор, который поможет нам изменить экосистему, например, наши действия могут вызвать вымирание или перераспределение популяции некоторых существ. Мы также сможем наблюдать за динамичным миром, ухаживать за растениями, встретить представителей разных фракций и даже заняться торговлей.
Кроме того, игроки смогут создавать свои собственные карты и сценарии с помощью специального редактора. Полноценный релиз Of Life and Land планируется через несколько лет, так как над проектом работает небольшая команда инди-разработчиков.
До 16 апреля в магазине Steam Of Life and Land доступна для покупки по цене в 792 рубля.