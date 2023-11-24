Хидеки Камия готов взяться за третьего Viewtiful Joe и Okami 2

Легендарный японский разработчик Хидеки Камия после своего ухода из PlatinumGames выпускает интересные видеоролики, и вчера он поделился новым.

В десятиминутном ролике Камия прокомментировал будущее серии Bayonetta, первые две части которой он режиссировал, а третью курировал.

Господин Камия также ответил на вопрос о том, хотел бы он поработать с Capcom над новой игрой Viewtiful Joe или настоящим сиквелом Okami. Он рассказал, что у него уже есть готовый сюжет для третьего Viewtiful Joe, и он всегда хотел его сделать. Он задается вопросом, позволит ли ему Capcom работать над ним.

Он также считает, что оставил Okami незавершенной, и был бы счастлив, если бы смог сделать продолжение. В заключение он сказал:

Capcom, я жду вашего предложения. Пожалуйста, свяжитесь со мной здесь!.

Мы даже узнали, как господин Камия говорит о возможности сотрудничества с Томонобу Итагаки (создателем Ninja Gaiden и Dead or Alive). Он часто получает подобные комментарии, упоминает и других создателей, таких как Ёко Таро или Хидео Кодзима, но считает, что это было бы "катастрофой".

Он объяснил, что разработка игр не похожа на Dragon Ball, в котором Гоку сливается с другими персонажами. Два создателя с разными характерами и идеями будут конфликтовать, и сделать достойную игру таким образом невозможно. В качестве объяснения своей позиции он привел японскую пословицу "слишком много капитанов поведут корабль в гору".

Кстати, в одном из своих предыдущих видео господин Камия упоминал, что в течение года он не сможет работать в игровой индустрии, вероятно, из-за его контракта с PlatinumGames.