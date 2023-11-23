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Bayonetta 3 28.10.2022
7.2 150 оценок

Серия Bayonetta, скорее всего, будет продолжена без участия Хидеки Камии

butcher69
Новости

Серия Bayonetta, скорее всего, будет продолжена даже после ухода Хидеки Камии из PlatinumGames, заявил создатель серии в новом видеоролике, опубликованном сегодня в Интернете.

В своем последнем видеоролике Kamiya Responds to Your Comments человек, стоящий за одними из лучших экшен-игр, когда-либо выпущенных, прокомментировал будущее серии, заявив, что те, кому принадлежит IP, скорее всего, продолжат ее и без него. Однако вся сага из девяти частей, которую он задумал, уйдет в могилу вместе с ним, поэтому будущие части серии, скорее всего, будут сильно отличаться от того, какими они могли бы быть по замыслу создателя, останься он в PlatinumGames.

Последняя основная часть серии, Bayonetta 3, вышла в прошлом году на Nintendo Switch. За третьей частью франшизы последовала Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon" - причудливый спин-офф, который может понравиться не всем.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SOLUS5678

Что ж,прощай Байонетта

0
Нейтан Дрейк

Так во 2 и 3 частях, его роль была далеко не первая.

0
ЮрийSport

Ого. надеюсь на его смену придёт Хаденико Манекони ну или в край Ёси Савагутти. А то шож с Байонеттой то станет

-2
ЮрийSport

Извините не удержался)

-2