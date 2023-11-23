Серия Bayonetta, скорее всего, будет продолжена без участия Хидеки Камии

Серия Bayonetta, скорее всего, будет продолжена даже после ухода Хидеки Камии из PlatinumGames, заявил создатель серии в новом видеоролике, опубликованном сегодня в Интернете.

В своем последнем видеоролике Kamiya Responds to Your Comments человек, стоящий за одними из лучших экшен-игр, когда-либо выпущенных, прокомментировал будущее серии, заявив, что те, кому принадлежит IP, скорее всего, продолжат ее и без него. Однако вся сага из девяти частей, которую он задумал, уйдет в могилу вместе с ним, поэтому будущие части серии, скорее всего, будут сильно отличаться от того, какими они могли бы быть по замыслу создателя, останься он в PlatinumGames.

Последняя основная часть серии, Bayonetta 3, вышла в прошлом году на Nintendo Switch. За третьей частью франшизы последовала Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon" - причудливый спин-офф, который может понравиться не всем.