Представлен новый трейлер Old School Rally, гоночной игры с 32-битной графикой эпохи PSX

Frozen Lake Games, представли новый геймплейный трейлер Old School Rally; новой игры о раллийных гонках с 32-битной ретро-графикой. Old School Rally сразу напомнит вам классическую игру Colin McRae Rally, вышедшую на ПК и PlayStation в 1998 году.
Frozen Lake Games планирует выпустить Old School Rally в 2024 году, хотя точной даты релиза пока нет. Игра сначала попадет в ранний доступ и останется там в течение 6-10 месяцев. Версия раннего доступа предложит игрокам незабываемые впечатления от многочисленных автомобилей и трасс, а также различных режимов, включая режим ралли и режим гонок на время.
И в чем прикол? Если захочу ностальгии поставлю CMR.