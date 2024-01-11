4X-стратегия Old World получила дополнение Wonders & Dynasties

Hooded Horse и Mohawk Games с представили пакет DLC Wonders & Dynasties для стратегии Old World, выпущенный сегодня в Steam, GOG и Epic Games Store. Это новое дополнение к популярной исторической 4X-стратегии позволит игрокам создать новое наследие древнего Средиземноморья.
Old World - Wonders & Dynasties включает в себя более 100 новых событий, связанных с династиями, и 21 черту характера, дополняющую 30 новых лидеров династий. Каждый лидер обладает уникальными стартовыми модификаторами и поддерживается набором из 120 новых исторических персонажей, которых можно нанять в ходе сеанса.
Игроки также смогут построить любое из восьми новых чудес света, от Королевской библиотеки до Гелиополиса. Карфагенский лидер Ганнон Мореплаватель также получает уникальную версию разведывательного отряда под названием «Исследователь».
Новый пакет DLC локализован на немецкий, французский, испанский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и японский языки.