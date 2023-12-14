Для 4X-стратегии Old World в начале январе станет доступно дополнение Wonders & Dynasties

Историческая 4X-стратегия Old World откроет 2024 год новым пакетом DLC, который добавит множество нового контента к существующим фракциям и игровым режимам игры. Создайте новое наследие в игре благодаря DLC Wonders & Dynasties, которое выйдет 11 января 2024 года.
Old World - Wonders & Dynasties принесет почти 92 новых события, связанных с династиями, и более 20 новых черт характера, которые дополнят 30 новых лидеров династий. Эти новые лидеры обладают уникальными стартовыми модификаторами и могут быть поддержаны любым из более чем 100 новых исторических персонажей.
Игроки также получат возможность построить любое из восьми новых чудес, входящих в новый пакет, от Королевской библиотеки до Гелиополя, а лидер Карфагена Ханно I получит уникальную версию разведывательного отряда под названием «Исследователь».
Новый DLC будет локализован на немецкий, французский, испанский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и японский языки.
Old World - Wonders & Dynasties будет доступна в Steam, GOG и Epic Games Store.