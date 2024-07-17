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Once Human 09.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 128 оценок

Авторы популярного выживача Once Human пристыдили читеров

Gutsz
Новости

Как и многие другие хиты на ПК, бесплатный симулятор выживания Once Human столкнулся с нашествием читеров. Разработчики из студии Starry Studio заранее позаботились об античит-системе, поэтому сервера игры были своевременно защищены от нечестных игроков. Защита оперативно заблокировала тысячи пользователей, которые использовали стороннее ПО. Мы могли бы никогда не узнать ники игроков, которые воспользовались читами в Once Human, однако разработчики решили опубликовать полный список всех забаненных пользователей.

Таким образом, команда Starry Studio хочет продемонстрировать эффективную работу своей встроенной защиты, а также пристыдить всех читеров. На официальном сайте Once Human появился специальный раздел, где можно ознакомиться с полным списком нечестных геймеров. Авторы игры обещают регулярно его пополнять, если игроки продолжат пользоваться запрещенными программами и злоупотреблять ошибками игры.

Стоит отметить, что блокировка в Once Human не вечна. За использование читов пользователям ограничивают доступ к игре на 3,600 дней. Так что примерно через 10 лет нечестные игроки могут вновь попробовать пройти игру, и на этот раз без читов.

Напомним, с наплывом читеров также столкнулся лутер-шутер The First Descendant. Там разработчики за первые несколько дней заблокировали больше 3 тысяч аккаунтов, однако их система защиты также оказалась весьма эффективной против современных программ, предоставляющих преимущество в сетевых играх.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
NargrubWal

Да читеров и разных не честных игроков полно практически в любой сетевой игре. Пытаются бороться уже хорошо.

2
Dejejw

даже читов нет для этой игры какие читеры?

1
AndralStormborn

Чего там читерить, игру и так упростили, по сравнению с зимним збт

1
Jarvis666

А зачем там читерить? Игра осыпает тебя ресами и проблем никаких нет.

0
Egik81

Интересно появится ли список криворуких игроделов которые выпускают свои баганутые проекты а потом истерят что пользователи пользуются этими багами и типа они читеры и банят их. Может руки выпрямите а не будете пихать со своей больной головы на здоровую игроков ааа. Просто некоторые люди пользуются тем что вы сами же им дали полнее чем остальные.

-1
ckott4

а смысл в этом пристыжении, если аккаунт забанен, а кусок кода - бесплатная донатная помойка?
И пристыдили реально жоско, теперь все узнают, что отличительная черта читера - звёздочки вместо букв в нике

Спойлер
-1
NochnoiGid

Настолько популярный выживач, что я впервые о нём слышу...

-3