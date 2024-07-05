Объявлены системные требования Once Human

Студия Starry опубликовала системные требования ПК-версии многопользовательского шутера на выживание Once Human, до релиза которого осталось меньше недели.
Для запуска игры потребуются следующие минимальные характеристики:
Минимальные:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5-4460;
- Оперативная память: 8 Гб;
- Видеокарта:NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon RX 550;
- Место на диске: 60 Гб.
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i7-7700;
- Оперативная память: 16 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- DirectX: версии 11;
- Место на диске: 70 Гб (SSD).
Рекомендованные (для стабильных 60 FPS):
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5-12400F;
- Оперативная память: 16 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6650 XT;
- Место на диске: 70 Гб (SSD).
Once Human выйдет 10 июля для PC (Steam и EGS), Android (Google Play) и iOS (App Store).
Игра довольно неплохая - лайт- выживач в научно-фантастическом сеттинге. Есть один неприятный момент- изначально была заявлена русская локализация, а потом ее убрали. И хоть инглиш знаю на твердом среднем уровне, осадок неприятный. Разрабы на оф. группе в фб вопрос на эту тему игнорчт.
Для многопользовательской игры требования вполне адекватные 👍