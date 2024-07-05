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Once Human 09.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 69 оценок

Объявлены системные требования Once Human

mashalle
Новости

Студия Starry опубликовала системные требования ПК-версии многопользовательского шутера на выживание Once Human, до релиза которого осталось меньше недели.

Для запуска игры потребуются следующие минимальные характеристики:

Минимальные:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-4460;
  • Оперативная память: 8 Гб;
  • Видеокарта:NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon RX 550;
  • Место на диске: 60 Гб.

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-7700;
  • Оперативная память: 16 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • DirectX: версии 11;
  • Место на диске: 70 Гб (SSD).

Рекомендованные (для стабильных 60 FPS):

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-12400F;
  • Оперативная память: 16 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6650 XT;
  • Место на диске: 70 Гб (SSD).

Once Human выйдет 10 июля для PC (Steam и EGS), Android (Google Play) и iOS (App Store).

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex Row

Игра довольно неплохая - лайт- выживач в научно-фантастическом сеттинге. Есть один неприятный момент- изначально была заявлена русская локализация, а потом ее убрали. И хоть инглиш знаю на твердом среднем уровне, осадок неприятный. Разрабы на оф. группе в фб вопрос на эту тему игнорчт.

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Шамиль Смолян

Для многопользовательской игры требования вполне адекватные 👍

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