Once Human достигла пика в 130 тыс. одновременных игроков в Steam

Once Human отлично стартовала в Steam, где примерно за 24 часа после запуска она превысили 130 000 одновременных игроков. Для тех, кто этого не знает, это игра на выживание в открытом мире, действие которой происходит в антиутопическом будущем, в котором игроки должны соревноваться или сотрудничать, чтобы получить лучшие ресурсы, которые позволят им противостоять ужасным монстрам.
На самом деле первые отзывы не совсем положительные (всего 55%) из-за политики разглашения личных данных пользователей, о чем мы можем прочитать в обзоре Steam пользователя Full_Anarky:
Проблема возникает при разглашении своих личных данных. Конечно, сейчас все игры делают это, но здесь они берут на себя труд делать все, что им заблагорассудится, используя предоставленную вами учетную запись даже для публикации вещей без вашего разрешения, потому что, согласившись в начале, вы дали им право на это.
Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что она привлекает столько внимания, что вошла в десятку самых популярных игр в Steam, что само по себе является выдающимся достижением.