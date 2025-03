Once Human получила специальные торговые зоны в последнем обновлении

Разработчик Starry Studio анонсировал введение специальных торговых зон в Once Human. Новая функция позволит игрокам торговать девиациями как напрямую, так и через торговые автоматы, что значительно улучшит игровую экономику и взаимодействие между пользователями.

В сообщении в Steam студия подчеркнула важность торговли для развития социальных связей, подчеркивая, что она не только помогает игрокам приобретать нужные предметы, но и способствует установлению новых дружеских связей.

До появления этих зон игроки размещали свои торговые автоматы в местах с высокой плотностью населения, таких как Блэкфелл, что часто приводило к перегрузке серверов и лагам. Специально для решения этой проблемы в игре появилась новая зона — «Рынок сборщиков урожая», доступная в сценариях Manibus, Evolution's Call и The Way of Winter. Эти зоны были выбраны из-за их низкой плотности игроков, что обеспечит стабильную работу торговых автоматов.

Теперь игроки смогут ставить свои специальные торговые автоматы в этих зонах, что обеспечит больший охват и удобство торговли. Однако для некоторых игроков, чьи территории попадают в область новых торговых рынков, потребуется переезд, о чем они будут уведомлены внутри игры.

Кроме того, специальные торговые автоматы можно настраивать с помощью тех же скинов, что и обычные. Они не требуют подключения к электросети и будут автоматически удаляться, если не используются. Владелец такого автомата получит компенсацию за строительные материалы.

Также стоит отметить, что обычные торговые автоматы теперь будут оснащены морозильниками, позволяющими выставлять продукты на продажу без риска их порчи.