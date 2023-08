Постапокалиптический шутер Once Human получил новый геймплейный трейлер. ЗБТ пройдёт зимой 2023 года ©

Starry Studio выпустила заманчивый новый геймплейный трейлер своей новой игры на выживание в песочнице с открытым миром Once Human. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, страдающем от инопланетной материи, известной как «Звездная пыль». Игра предлагает игрокам перемещаться по сложному открытому миру, где выжившие постоянно находится под угрозой. Разработчики также объявили о плане бета-тестирования, которое запланировано на зиму 2023 года.

Что касается нового контента, трейлер игрового процесса не только демонстрирует захватывающие сцены сражений с чудовищными существами и потрясающие визуальные элементы, но также поднимает интригующие вопросы: почему гигантская рука торчит из неба? Как руины, когда-то забрызганные ночью, теперь восстанавливаются при свете? Представляя отрывки из игровой сцены, трейлер эффективно создает ощущение тайны и дурных предчувствий, добавляя апокалиптической атмосферы.

Новый трейлер также предлагает взглянуть на интригующую игровую механику игры. Игроки могут забросить леску в спокойную воду, наслаждаясь мирной погоней за рыбой, или испытать прилив адреналина, управляя фургоном по постапокалиптическому ландшафту. Эти варианты игрового процесса побуждают игроков исследовать и разгадывать загадки, которые ждут впереди. Благодаря большему количеству игровых механик, которые можно обнаружить в игре, игроки наверняка будут очарованы разнообразием предлагаемых впечатлений.

Starry Studio также объявила о новом бета-тестировании Once Human, назначенном на зиму 2023 года. Хотя подробности, такие как продолжительность теста, еще не раскрыты, заинтересованные игроки могут оставаться в курсе событий, подписавшись на официальные платформы Once Human в социальных сетях. Бета-тестирование предложит избранному числу участников возможность окунуться в мрачно-очаровательный мир Once Human до его полного запуска на ПК в Steam, запланированного на третий квартал 2024 года.

В Once Human игроки попадают в прекрасно реализованный, динамичный мир, где реалистичная погода и освещение создают захватывающий фон. Мир был опустошен звездной пылью, в результате чего ландшафт кишит чудовищными существами и загрязненными ресурсами. Игрокам предлагается выбор: либо сотрудничать с другими ради выживания, либо создавать мощное оружие, чтобы грабить припасы у противников. Действия игроков существенно влияют на мир: их битвы определяют судьбу фракций NPC, а их строительные работы постоянно меняют ландшафт.