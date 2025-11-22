Capcom выпустила демоверсию ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny

Capcom предоставляет игрокам ещё одну возможность опробовать Onimusha 2: Samurai's Destiny. Примерно через шесть месяцев после выхода ремастера стала доступна демо-версия, предлагающая краткий обзор модернизированного приключенческого боевика. Ремастер отличается переработанным управлением и более высоким разрешением, сохраняя при этом стилистику оригинала.

Эта игра — одна из самых влиятельных экшен-игр начала 2000-х. Миллионы игроков были очарованы сочетанием фехтования на мечах, мистической силы Они и японского фольклора.

Игровая демоверсия уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Однако перенести данные демоверсии в полную версию невозможно.