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Onimusha: Warlords 06.07.2001
7.1 49 оценок

Состоялась премьера аниме по мотивам игр Onimusha

Алекс470

20 сентября Netflix опубликовал первый трейлер аниме, посвящённого серии игр Onimusha, издаваемая студией Capcom, а сегодня состоялась премьера

За аниме отвечает студия Sublimation, которая ранее занималась адаптацией Dragon's Dogma, а постановщиками выступают Такаси Миике и Синъя Сугай. Первый работал над фильмами Kurozu, а второй отвечал за Dragon’s Dogma

Первая игра в серии повествовала о самурае Самоноске и изначально задумывалась спин оффом Resident Evil. Всего в серии есть четыре игры и переиздание первой части на современные платформе

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ValSpain

годно

0
UnRus

Если там не будет Жана Рено даже не зовите меня

0
VIGITAL ART

Кто смотрел ?норм?

0
kaka qp0H

чуть поглядел и выключил...

0