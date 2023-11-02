Состоялась премьера аниме по мотивам игр Onimusha

В этой игре вы погрузитесь в мир феодальной Японии, где вам предстоит сразиться с демонами, известными как генма, и спасти принцессу Юки из замка Ода Нобунаги.

Игра сочетает в себе элементы слэшера, головоломок и ролевой игры. Вы сможете управлять двумя персонажами: самураем Саманоске Акечи и ниндзя Каэдэ. Каждый из них имеет свои особенности и способности. Саманоске может использовать магические оружия, которые питаются душами побеждённых врагов, а также призывать могущественных духов-онимусю для помощи в бою. Каэдэ же специализируется на скрытности и ловкости, а также может применять различные ловушки и метательные оружия.