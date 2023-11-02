Состоялась премьера аниме по мотивам игр Onimusha

20 сентября Netflix опубликовал первый трейлер аниме, посвящённого серии игр Onimusha, издаваемая студией Capcom, а сегодня состоялась премьера
За аниме отвечает студия Sublimation, которая ранее занималась адаптацией Dragon's Dogma, а постановщиками выступают Такаси Миике и Синъя Сугай. Первый работал над фильмами Kurozu, а второй отвечал за Dragon’s Dogma
Первая игра в серии повествовала о самурае Самоноске и изначально задумывалась спин оффом Resident Evil. Всего в серии есть четыре игры и переиздание первой части на современные платформе
годно
Если там не будет Жана Рено даже не зовите меня
Кто смотрел ?норм?
чуть поглядел и выключил...