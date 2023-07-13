Геймплейный трейлер рельсового шутера в VR Operation Wolf Returns: First Mission VR ©

Microids и Virtuallyz Gaming отмечают выпуск Operation Wolf Returns: First Mission VR трейлером, который перенесет игроков в мир боевиков 80-х с его безостановочным геймплеем.

Operation Wolf, культовая классическая аркадная игра от TAITO, вышедшая в 1987 году, стала одной из первых игр, в которой предлагались рельсовые перестрелки с боковой прокруткой. Operation Wolf Returns: First Mission VR сохраняет верность духу оригинальной игры, демонстрируя при этом новое художественное направление.

В одиночной VR-кампании играйте за специального агента, сражающегося с новой преступной организацией. Помимо торговли оружием и наркотиками, организация, возглавляемая таинственным генералом Вайпером, разработала новое мощное оружие. Обнаружив несколько его баз, вас отправят ликвидировать организацию, уничтожить оружие и освободить заложников, находящихся в плену в близлежащих лагерях.

Operation Wolf Returns: First Mission VR доступна в Steam VR, Meta Quest 2, PlayStation VR 2, Pico 4 и скоро будет выпущена в GOG и Epic Game Store.

Operation Wolf Returns: First Mission (версия без VR) также будет доступна осенью 2023 года в цифровой версии, а также в издании первого дня на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Игра будет доступна исключительно в цифровом виде на Xbox One, Xbox Series S и ПК.