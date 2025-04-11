Трогательное приключение OPUS: Prism Peak выйдет осенью 2025 года

Этой осенью на ПК через Steam выйдет OPUS: Prism Peak — многослойное приключение от разработчиков SIGONO и издателя Shueisha Games. Это сюжетная игра, которая погружает игрока в мир магического реализма, где каждый момент имеет значение, а прошлое и настоящее переплетаются через объектив старого фотоаппарата.

В OPUS: Prism Peak игроки возьмут на себя роль фотожурналиста, уставшего от городской жизни и разочарованного в своем существовании. После таинственного несчастного случая он оказывается в бесплотном горном царстве. Здесь, среди духов и забытых воспоминаний, он должен разгадать загадки мира, который он оставил позади, и найти путь домой. Его верным спутником становится загадочная девушка, потерявшая память, но чувственная к изменениям в окружающем мире.

Ключевым элементом игры является фотография. Игроки используют камеру главного героя, чтобы запечатлеть мгновения этого необычного мира, а каждое сделанное фото раскрывает новые тайны королевства. Камера становится не только инструментом, но и способом взаимодействия с духами, а каждый снимок имеет свои последствия.

OPUS: Prism Peak предлагает глубокий, тоскливый магический реализм, где духи животных, пытающиеся сохранить свою сущность через воспоминания, являются важной частью повествования. Взаимодействие с ними и выборы, которые делает игрок, могут привести к различным исходам, создавая уникальный опыт для каждого прохождения.

Игра обещает стать не только путешествием по таинственному миру, но и исследованием внутреннего мира героя, его борьбы с разочарованиями и поисками смысла.