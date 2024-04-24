Orcs Must Die! 3 станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store 2 мая

Завтра мы увидим новую партию бесплатных игр от Epic Games Store, но надежный источник уже сообщил, что будет раздаваться начиная со 2 мая.

Известный и надёжный инсайдер Billbil-kun сообщил, что на следующей неделе EGS будет раздавать Orcs Must Die! 3. Это еще одна часть популярной серии игр Tower Defense, позволяющая вам избавиться от орков, используя множество интересных видов оружия. Если утечка бесплатных игр Epic окажется верной, эту игру можно будет получить со 2 по 9 мая.

Но до этого у вас еще есть время, чтобы добавить в свою библиотеку The Big Con и Town of Salem 2. А начиная с завтрашнего дня не забудьте забрать LISA: Definitive Edition и INDUSTRIA.