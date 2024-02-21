Игроки отметили юбилей The Order: 1886. С момента выхода стимпанк-шутера прошло 9 лет - пора выпускать ремастер

Ровно девять лет назад эксклюзивно для PlayStation 4 вышел кинематографичный шутер The Order: 1886 в сеттинге стильного стимпанка. На релизе проект получил неоднозначные оценки, как от критиков, так и игроков. Однако об игре регулярно вспоминают из-за уникального и зрелищного сеттинга, а также концовки, которая явно намекала на эпичное продолжение. Фанаты игры уже не надеются увидеть сиквел The Order: 1886, поэтому они хотят увидеть обновленное издание игры. Многие пользователи считают, что для выпуска ремастера или ремейка шутера сейчас самое подходящее время.
В социальных сетях и на игровых форумах многие даже отметили юбилей с момента выхода The Order: 1886. Пользователи делились своими первыми впечатлениями от игры, которая в 2015 году открыла визуальные возможности нового поколения консолей. Вместе с этим прозвучали призывы для всех незнакомых с проектом, дать ему шанс.
Как отмечают геймеры, The Order: 1886 в 2024 году, даже без визуальных улучшений и в 30 FPS, способна удивить своей графической составляющей и кинематографичностью. В комментариях пользователи считают, что разработчикам удалось реализовать самый красивый эффект дыма и выстрелов, которые превосходят большинство современных релизов.
Многие игроки надеются в будущем увидеть развитие игровой вселенной The Order: 1886. Для прямого продолжения прошло уже слишком много времени, однако современные тренды позволяют верить в скорый выход обновленного издания. Веру в это подкрепляет относительно недавний слух о ремастере, которым занимается студия Santa Monica, помогавшая в разработке оригинальной игры.
Давно пора выпускать на пк
Смысла нет, заломят за шесть часов прохождения этой пустышки 70 баксов...
А вот и есть..)
Да дело в том что игра сплошное разочарование, нудная, пафосная, короткая как мозг сценариста, вся провонявшая детской мочой как матрас сонибоя..
смысла нет потому что игра так себе
Ремастер не нужон. Игру сначала доделайте. А потом уже ремастеры всякие.
Это не намёк на продолжение. Это обрыв на середине повествования.
на комп го
Неплохой проект для студии, которая в основном занималась только разработкой игр для PSP. Жаль что продолжения не будет.
Зачем ремастер там и так графон высший)))
Хочется увидеть продолжение, скорее или полноценную большую игру. А не просто как показ графических возможностей консоли. Вселенная то очень интересная и атмосферная получилась
Ну продажи у игры не очень ,по этому и продолжения не будет, хотя концовка у игры открытая и прямо намекала на продолжение.. А жаль ,игра зашла в свое время
Отличные атмосфера и повествование. Я бы на компе поиграл. Консольщики сосатб!
Не плохой бечмарк пс4. Довольно скучное начало, но в целом игра класная, но дико короткая. 3-4 часа сюжетка
Не думал, что на самом деле получится такая годная игра. Прошел на одном дыхании за пару вечеров
Прошёл на ПС5 недавно, очень понравилась. Из минусов — очень мыльная и короткая, закончилась на полуслове... Ну и мб слишком простенькая во всех смыслах.
На Ютупе проходил - середняк, не более. Непонятно с чего так с него тащатся. Если на ПК вдруг выйдет скорей всего пропущу.
Очень скучная игра, так и не прошел, на релизе была крутая графика, но сейчас уже устарела. Да и продажи ни о чем были. Справедливо забытая игра
Лучше ремейк
Взял на новогодней распродаже и пожалел. Скукотища неописуемая. Геймплей составляет 20% игры. Остальное время - это длинные катсцены, с натянутым пафосом и наигранным драматизмом, где все разговаривают с отвратительными британским и шотландским акцентами, из-за которых едва разберёшь, что они там говорят. В процессе прохождения только и задавался вопросом зачем вообще это выпустили на PS4...
а с каким акцентом там должны говорить если место действия происходит в Лондоне?))
и помню компания длительностью 4,5 часа - ахеренная игра