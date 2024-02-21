на главную
об игре
The Order: 1886 20.02.2015
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Стимпанк
7.5 906 оценок

Игроки отметили юбилей The Order: 1886. С момента выхода стимпанк-шутера прошло 9 лет - пора выпускать ремастер

Gutsz
Новости

Ровно девять лет назад эксклюзивно для PlayStation 4 вышел кинематографичный шутер The Order: 1886 в сеттинге стильного стимпанка. На релизе проект получил неоднозначные оценки, как от критиков, так и игроков. Однако об игре регулярно вспоминают из-за уникального и зрелищного сеттинга, а также концовки, которая явно намекала на эпичное продолжение. Фанаты игры уже не надеются увидеть сиквел The Order: 1886, поэтому они хотят увидеть обновленное издание игры. Многие пользователи считают, что для выпуска ремастера или ремейка шутера сейчас самое подходящее время.

В социальных сетях и на игровых форумах многие даже отметили юбилей с момента выхода The Order: 1886. Пользователи делились своими первыми впечатлениями от игры, которая в 2015 году открыла визуальные возможности нового поколения консолей. Вместе с этим прозвучали призывы для всех незнакомых с проектом, дать ему шанс.

Как отмечают геймеры, The Order: 1886 в 2024 году, даже без визуальных улучшений и в 30 FPS, способна удивить своей графической составляющей и кинематографичностью. В комментариях пользователи считают, что разработчикам удалось реализовать самый красивый эффект дыма и выстрелов, которые превосходят большинство современных релизов.

Многие игроки надеются в будущем увидеть развитие игровой вселенной The Order: 1886. Для прямого продолжения прошло уже слишком много времени, однако современные тренды позволяют верить в скорый выход обновленного издания. Веру в это подкрепляет относительно недавний слух о ремастере, которым занимается студия Santa Monica, помогавшая в разработке оригинальной игры.

11
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Madiark

Давно пора выпускать на пк

14
Петр Стрельцов

Смысла нет, заломят за шесть часов прохождения этой пустышки 70 баксов...

6
Pimba Петр Стрельцов

А вот и есть..)

5
Петр Стрельцов Pimba

Да дело в том что игра сплошное разочарование, нудная, пафосная, короткая как мозг сценариста, вся провонявшая детской мочой как матрас сонибоя..

0
A E Петр Стрельцов

смысла нет потому что игра так себе

0
Кроллег

Ремастер не нужон. Игру сначала доделайте. А потом уже ремастеры всякие.


Однако об игре регулярно вспоминают из-за уникального и зрелищного сеттинга, а также концовки, которая явно намекала на эпичное продолжение.

Это не намёк на продолжение. Это обрыв на середине повествования.

6
Rorschach93

на комп го

3
Evil in the flеsh

Неплохой проект для студии, которая в основном занималась только разработкой игр для PSP. Жаль что продолжения не будет.

2
inkomniak

Зачем ремастер там и так графон высший)))

2
Artery Kaulitz

Хочется увидеть продолжение, скорее или полноценную большую игру. А не просто как показ графических возможностей консоли. Вселенная то очень интересная и атмосферная получилась

1
DeadRemix

Ну продажи у игры не очень ,по этому и продолжения не будет, хотя концовка у игры открытая и прямо намекала на продолжение.. А жаль ,игра зашла в свое время

0
kulikulikuli

Отличные атмосфера и повествование. Я бы на компе поиграл. Консольщики сосатб!

1
-zotik-

Не плохой бечмарк пс4. Довольно скучное начало, но в целом игра класная, но дико короткая. 3-4 часа сюжетка

1
211186

Не думал, что на самом деле получится такая годная игра. Прошел на одном дыхании за пару вечеров

1
lp_4ever

Прошёл на ПС5 недавно, очень понравилась. Из минусов — очень мыльная и короткая, закончилась на полуслове... Ну и мб слишком простенькая во всех смыслах.

0
Кей Овальд

На Ютупе проходил - середняк, не более. Непонятно с чего так с него тащатся. Если на ПК вдруг выйдет скорей всего пропущу.

0
caliskan

Очень скучная игра, так и не прошел, на релизе была крутая графика, но сейчас уже устарела. Да и продажи ни о чем были. Справедливо забытая игра

-1
Bassota277

Лучше ремейк

-3
Gradient_Zero

Взял на новогодней распродаже и пожалел. Скукотища неописуемая. Геймплей составляет 20% игры. Остальное время - это длинные катсцены, с натянутым пафосом и наигранным драматизмом, где все разговаривают с отвратительными британским и шотландским акцентами, из-за которых едва разберёшь, что они там говорят. В процессе прохождения только и задавался вопросом зачем вообще это выпустили на PS4...

-3
DeadRemix

а с каким акцентом там должны говорить если место действия происходит в Лондоне?))

0
Александр Мотошвили

и помню компания длительностью 4,5 часа - ахеренная игра

-4