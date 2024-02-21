Игроки отметили юбилей The Order: 1886. С момента выхода стимпанк-шутера прошло 9 лет - пора выпускать ремастер

Ровно девять лет назад эксклюзивно для PlayStation 4 вышел кинематографичный шутер The Order: 1886 в сеттинге стильного стимпанка. На релизе проект получил неоднозначные оценки, как от критиков, так и игроков. Однако об игре регулярно вспоминают из-за уникального и зрелищного сеттинга, а также концовки, которая явно намекала на эпичное продолжение. Фанаты игры уже не надеются увидеть сиквел The Order: 1886, поэтому они хотят увидеть обновленное издание игры. Многие пользователи считают, что для выпуска ремастера или ремейка шутера сейчас самое подходящее время.

В социальных сетях и на игровых форумах многие даже отметили юбилей с момента выхода The Order: 1886. Пользователи делились своими первыми впечатлениями от игры, которая в 2015 году открыла визуальные возможности нового поколения консолей. Вместе с этим прозвучали призывы для всех незнакомых с проектом, дать ему шанс.

Как отмечают геймеры, The Order: 1886 в 2024 году, даже без визуальных улучшений и в 30 FPS, способна удивить своей графической составляющей и кинематографичностью. В комментариях пользователи считают, что разработчикам удалось реализовать самый красивый эффект дыма и выстрелов, которые превосходят большинство современных релизов.

Многие игроки надеются в будущем увидеть развитие игровой вселенной The Order: 1886. Для прямого продолжения прошло уже слишком много времени, однако современные тренды позволяют верить в скорый выход обновленного издания. Веру в это подкрепляет относительно недавний слух о ремастере, которым занимается студия Santa Monica, помогавшая в разработке оригинальной игры.