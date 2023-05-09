Organ Quarter - VR-ужастик в стиле 90-х, уже вышел на PlayStation VR2 ©

Хоррор на выживание в виртуальной реальности Organ Quarter теперь доступен на PlayStation VR2. Игра, разработанная как дань уважения хоррорам 90-х годов, теперь поддерживает несколько языков, а также функции PS VR2, такие как вибрация HMD.



В Organ Quarter вас ждет лабиринтное окружение, упор на управление ресурсами и множество головоломок. Игра предлагает игрокам медленно и методично исследовать каждый уголок, пытаясь выжить.



Сюжет вращается вокруг странной новой болезни, заразившей ваш город. Проведя несколько месяцев в изоляции в собственной квартире, вы решаете выйти на улицу и разобраться в происходящем, попутно решая головоломки и сражаясь с гротескными чудовищами.



Версия Organ Quarter для PS VR2 является однопользовательской игрой без локального или сетевого мультиплеера и доступна исключительно в PlayStation Store по цене $24,99. Версия для PC VR также доступна в цифровом виде через Steam.