Organ Quarter 19.10.2017
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Organ Quarter - VR-ужастик в стиле 90-х, уже вышел на PlayStation VR2

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R_Mor
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Хоррор на выживание в виртуальной реальности Organ Quarter теперь доступен на PlayStation VR2. Игра, разработанная как дань уважения хоррорам 90-х годов, теперь поддерживает несколько языков, а также функции PS VR2, такие как вибрация HMD.

В Organ Quarter вас ждет лабиринтное окружение, упор на управление ресурсами и множество головоломок. Игра предлагает игрокам медленно и методично исследовать каждый уголок, пытаясь выжить.

Сюжет вращается вокруг странной новой болезни, заразившей ваш город. Проведя несколько месяцев в изоляции в собственной квартире, вы решаете выйти на улицу и разобраться в происходящем, попутно решая головоломки и сражаясь с гротескными чудовищами.

Версия Organ Quarter для PS VR2 является однопользовательской игрой без локального или сетевого мультиплеера и доступна исключительно в PlayStation Store по цене $24,99. Версия для PC VR также доступна в цифровом виде через Steam.

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