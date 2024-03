Тираж серии игр Ori составил более 10 миллионов копий

Томас Малер, генеральный директор Moon Studios, объявил в твиттере, что на данный момент компания продала более 10 миллионов копий игр серии Ori.

Если бы Blind Forest тогда провалилась, мы бы как студия обанкротились. Но, слава богу, этого не произошло — на данный момент мы продали около 10 миллионов копий Ori, что, вероятно, делает ее самой успешной серией Метроидвании, когда-либо созданной.

Ori and the Blind Forest — это двухмерный платформер с элементами ролевой игры. Создателей вдохновили классические консольные игры, такие как Super Metroid и A Link to the Past, а также эстетика фильмов японской студии Ghibli. Игра разрабатывалась более четырех лет, за это время создатели не только подготовили анимационную графику, но также протестировали и отшлифовали систему развития персонажей и сложное дерево навыков.

Ori and the Will of the Wisps — вторая часть серии. На этот раз юное привидение Ори выходит за пределы леса Нибель, чтобы узнать свое истинное предназначение. Хотя в экзотическом мире его поджидает множество угроз, есть и союзники, которые с радостью протянут руку помощи.