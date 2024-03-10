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об игре
Ori and the Blind Forest 11.03.2015
Экшен, Адвенчура, Платформер
9.1 1 344 оценки

Тираж серии игр Ori составил более 10 миллионов копий

monk70
Новости

Томас Малер, генеральный директор Moon Studios, объявил в твиттере, что на данный момент компания продала более 10 миллионов копий игр серии Ori.

Если бы Blind Forest тогда провалилась, мы бы как студия обанкротились. Но, слава богу, этого не произошло — на данный момент мы продали около 10 миллионов копий Ori, что, вероятно, делает ее самой успешной серией Метроидвании, когда-либо созданной.

Ori and the Blind Forest — это двухмерный платформер с элементами ролевой игры. Создателей вдохновили классические консольные игры, такие как Super Metroid и A Link to the Past, а также эстетика фильмов японской студии Ghibli. Игра разрабатывалась более четырех лет, за это время создатели не только подготовили анимационную графику, но также протестировали и отшлифовали систему развития персонажей и сложное дерево навыков.

Ori and the Will of the Wisps — вторая часть серии. На этот раз юное привидение Ори выходит за пределы леса Нибель, чтобы узнать свое истинное предназначение. Хотя в экзотическом мире его поджидает множество угроз, есть и союзники, которые с радостью протянут руку помощи.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
WarCraf4er

Вот бы продолжение

5
Unicorling

НУ на фоне того что по ходу силксонг слился, то да можно делать

3
Rimpelltox why Unicorling

Можно уточнение насчёт "слился"?, какая-то новая информация появилась или что

0
Cидoрыч

Музыка в игре великолепна

1
Гейб 30 процентный

Это наверное с геймпассом )

0
Levore

Продажи, а не уникальные игроки

0
ПетроНепетро

Каждый раз смотря на Ori, замечаю некое сходство с Фапутай.

0
Sinmax

не мудрено. отличные платформеры с впечатляющим визуалом и звуком, а на концовке Will of the Wisps,

Спойлер

когда раненная крик заползала под окаменевшие тела своих родителей, я чуть не уплыл от монитора.

0