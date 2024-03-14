Шутер с видом сверху OTXO выйдет на PS5, PS4 и Switch 28 марта

Издатель Super Rare Originals и разработчик Lateralis Heavy Industries выпустят шутер OTXO с видом сверху для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 28 марта, объявили компании.
OTXO впервые была выпущена для ПК в Steam 20 августа 2023 года.
Играйте за главного героя, который входит в необъяснимый особняк в поисках своей потерянной любви. По мере того, как вы углубляетесь в Особняк, вам откроется еще больше его секретов. Прокладывайте свой путь через различные уникальные области и встречайте новых союзников, глубже погружаясь в тайну, сразитесь со своими внутренними демонами и уничтожьте их.
В вашем распоряжении огромное разнообразие оружия, более 100 способностей и фокус, позволяющий уклоняться от пуль, выбивать двери и уничтожать множество врагов, стоящих между вами и вашей миссией.