Шутер с видом сверху OTXO выйдет на PS5, PS4 и Switch 28 марта

Шутер с видом сверху и роуглайт-механикой. Вы — парень, который ищет свою любимую в таинственном поместье. И вы не можете сдаться, пока не увидите её снова.

Поместье — это живой лабиринт, полный опасностей и головоломок. Каждый раз, когда вы входите в него, он меняется и становится сложнее. Вы должны быть готовы к любым сюрпризам и использовать все доступные вам ресурсы. Открывайте секреты поместья и его обитателей, и попытайтесь добраться до своей цели.