Our Last Way Out получает первый Хотфикс после релиза

С момента релиза Our Last Way Out прошла неделя, разработчики услышали фидбэк от игроков и выкатили обновление, где пофиксили основные критические ошибки.
Хотфикс:
- Улучшена механика прицеливания и стрельбы
- Противники больше не могут проходить сквозь игрока, попадая в слепую зону прицеливания
- Улучшено поведение богомола
- Исправлена ошибка с невозможностью перезарядить дробовик
- Исправлен баг в Мотеле, когда после контрольной точки (чекпоинта) здоровье персонажей не восстанавливалось.
- Исправлен баг с камерой в Обсерватории
- Исправлены некоторые места на регулярных миссиях, где персонаж мог застрять
- Небольшие исправления и поправки
Разработчики продолжают собирать фидбэк от игроков и фиксить баги.
Точно не последний.
Я всегда думал что этот ресторан снимали в настоящем ресторане, а вчера выступал сын Никулина и рассказал , что этот ресторан сделали на съёмочной площадке....
что это бл
Обычная мобилка. Слепленная творчеством нейросети. В прочем для телефонного гейминга самое то. Кстати пламя. Это типа взрыв бочки.
Хотя видно что даже в трейлере не парились замазывать косяки. И так сойдёт.
Короче не обращай внимание. Это для телефончиков. PC и Консольщикам глубого плевать должно быть. Можно смело проходить мимо.
Матёрый бородатый мужик спасает мелкорыжую веснушчатую девченку... кажется я где-то....
да и название игры схожее