Our Last Way Out получает первый Хотфикс после релиза

С момента релиза Our Last Way Out прошла неделя, разработчики услышали фидбэк от игроков и выкатили обновление, где пофиксили основные критические ошибки.

Хотфикс:

Улучшена механика прицеливания и стрельбы

Противники больше не могут проходить сквозь игрока, попадая в слепую зону прицеливания

Улучшено поведение богомола

Исправлена ошибка с невозможностью перезарядить дробовик

Исправлен баг в Мотеле, когда после контрольной точки (чекпоинта) здоровье персонажей не восстанавливалось.

Исправлен баг с камерой в Обсерватории

Исправлены некоторые места на регулярных миссиях, где персонаж мог застрять

Небольшие исправления и поправки

Разработчики продолжают собирать фидбэк от игроков и фиксить баги.