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Our Last Way Out 24.07.2025
Шутер, Выживание, Инди, Зомби
4.3 3 оценки

Our Last Way Out получает первый Хотфикс после релиза

Wayone Wayone

С момента релиза Our Last Way Out прошла неделя, разработчики услышали фидбэк от игроков и выкатили обновление, где пофиксили основные критические ошибки.

Хотфикс:

  • Улучшена механика прицеливания и стрельбы
  • Противники больше не могут проходить сквозь игрока, попадая в слепую зону прицеливания
  • Улучшено поведение богомола
  • Исправлена ошибка с невозможностью перезарядить дробовик
  • Исправлен баг в Мотеле, когда после контрольной точки (чекпоинта) здоровье персонажей не восстанавливалось.
  • Исправлен баг с камерой в Обсерватории
  • Исправлены некоторые места на регулярных миссиях, где персонаж мог застрять
  • Небольшие исправления и поправки

Разработчики продолжают собирать фидбэк от игроков и фиксить баги.

16
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Destroited
получает первый Хотфикс после релиза
5
Wayone

Точно не последний.

2
Pastoral

Я всегда думал что этот ресторан снимали в настоящем ресторане, а вчера выступал сын Никулина и рассказал , что этот ресторан сделали на съёмочной площадке....

3
Кошачий комочек

что это бл

3
Ammati

Обычная мобилка. Слепленная творчеством нейросети. В прочем для телефонного гейминга самое то. Кстати пламя. Это типа взрыв бочки.

Хотя видно что даже в трейлере не парились замазывать косяки. И так сойдёт.
Короче не обращай внимание. Это для телефончиков. PC и Консольщикам глубого плевать должно быть. Можно смело проходить мимо.

LexxSentano

Матёрый бородатый мужик спасает мелкорыжую веснушчатую девченку... кажется я где-то....

2
MadRiven

да и название игры схожее

1