Outcast - A New Beginning обзавелась демоверсией во время Steam Next Fest

В этом году стартовал первый Steam Next Fest — циклическое мероприятие, во время которого производители игр размещают демо-версии своих будущих игр. Таким образом, с сегодняшнего дня (5 февраля) у всех заинтересованных есть возможность протестировать множество проектов, поступающих на популярную платформу цифровой дистрибуции Valve.

Мероприятие завершится 12 февраля, так что у вас есть целая неделя, чтобы поиграть в демоверсии игры. Кроме того, организаторы запланировали множество дополнительных развлечений, например, трансляции с участием разработчиков.

К примеру, вы можете опробовать демоверсию предстоящего приключенческого экшена от 3-го лица Outcast - A New Beginning до его релиза 15 марта 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Это продолжение приключенческой игры 1999 года. Как и оригинал, Outcast 2 отправляет нас в путешествие на планету Адельфа. Как бывший коммандос Каттер Слэйд, мы должны отразить вторжение враждебных роботов на местное население. Размер демо – 33,71 ГБ