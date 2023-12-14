Разработчики Outcast - A New Beginning представили коллекционное издание

В честь пленительного мира Адельфы из Outcast - A New Beginning компания THQ Nordic объявляет о выпуске коллекционного издания "Outcast - A New Beginning: Adelpha Edition", доступного для предварительного заказа с сегодняшнего дня. Количество коллекционных изданий ограничено, не упустите свой шанс! Для более детального ознакомления посмотрите трейлер:

В качестве обязательства по сохранению экологичности стоит отметить, что некоторые предметы в коллекционном издании по-прежнему носят оригинальное название Outcast 2. Эти уникальные предметы, созданные до смены названия, являются связующим звеном между прошлым и будущим игры. Если вы любите приобретать редкую игровую атрибутику, это именно те предметы, которые вы хотите иметь в своей коллекции! Хватайте их, пока они не исчезли!

Ключевые предметы Outcast - A New Beginning: Adelpha Edition

Статуэтка Сая с высокой детализацией 24 см/9,5 дюйма

Эксклюзивный коллекционный стилбук

Копия игры

Саундтрек на 3 аудио CD с музыкой из игры

Артбук в твердом переплете, содержащий более 50 страниц концепт-артов из игры

The Outcast - A New Beginning: Adelpha Edition поступит в продажу 15 марта 2024 года по цене 199 долларов.

Игра поступит в продажу 15 марта 2024 года для ПК, а также для PlayStation5 и Xbox Series.